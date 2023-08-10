烏克蘭成了西方國家新式武器試驗場

【文．楊俊斌】

俄、烏衝突以來，北約國家援助的大量武器交付，烏克蘭也成為西方武器的試驗場。烏克蘭國防部長阿列克謝·列茲尼科夫甚至表示「歡迎」，並宣稱「對於全球軍工業而言，你想不到（比烏克蘭）更好的試驗場。」

外界已經熟知的「海馬斯」火箭炮、「星鏈」互聯網衛星通信系統和「愛國者」反導系統外，更多神秘的西方援烏武器開始露出冰山一角。

俄羅斯衛星網7日報導烏克蘭將收到美國援助的大批防空導彈用於「國家先進地對空導彈系統」（NASAMS）和「愛國者」反導系統。

印度《歐亞時報》7日發現，英國方面援助的導彈中首次出現了一種全新的頂級對空導彈AIM-132（先進近程空對空導彈）。

在英國《泰晤士報》刊登的關於烏克蘭防空武器的報導中，包括一張經過特殊處理的照片，其中顯示在英國製造的6×6全地形車上安裝的AIM-132雙聯發射裝置。該車駕駛室後方還有一個安裝在伸縮桅桿上的傳感器轉塔，可能是用於搜索目標的光電/紅外傳感器。

AIM-132由MBDA公司研製和生產，原本屬於紅外成像制導的第四代近程空對空導彈，最大射程超過25公里，具備「發射後不管」的能力，且機動性能相當出色。

英國國防部提供「幾輛由英國工程師裝配的全地形車，用於發射AIM-132導彈」，主要目的是攔截俄軍使用的自殺式無人機群，也可以用於烏克蘭的反攻行動。《歐亞時報》認為，此舉表明英國向烏克蘭提供了許多不同的尖端武器，「尤其是滿足烏軍對近程防空系統的迫切需求」。

美國「動力」網站7日則注意到烏克蘭獲得的另一種先進防空導彈。烏克蘭空軍發佈的新視頻顯示，烏軍獲得的美制NASAMS系統似乎正在發射一種未公開的新導彈。NASAMS採用模塊化架構，允許在使用多種不同的雷達和導彈。

在烏克蘭，NASAMS系統最常發射的是雷達制導的美制AIM-120中程對空導彈，也可以發射紅外制導的AIM-9X和IRIS-T近程對空導彈。

但在烏克蘭空軍發佈的最新視頻中，NASAMS系統發射的導彈與上述導彈外形都不相同。該導彈可能是近年美國專門為NASAMS系統研制的AMRAAM-ER防空導彈。

西方援助烏克蘭這些先進導彈的目的不但在於快速補充烏軍彈藥儲備，更是要通過實戰測試性能。美國有線電視新聞網（CNN）形容說，烏克蘭「在任何意義上都絕對是一個武器試驗場，因為這些裝備都沒有真正用於兩個工業發達國家之間的戰爭」。

美國之前還向烏克蘭提供了神秘的空射誘餌ADM-160B，試圖通過實戰，檢驗這種誘餌能否有效擾亂俄羅斯的防空體系。烏克蘭近來發射「風暴之影」空射巡航導彈時，就曾伴隨使用了這種空射誘餌。該誘餌可以吸引俄軍防空系統注意力，掩護空襲裝備從另外一個方向進入，或者觸發俄防空系統，然後對其定位，再通過其他火力實施壓制。最後，作為廉價的消耗品，空射誘餌可讓俄軍防空系統飽和，同時消耗俄軍防空導彈。

美國《商業內幕》網站7日指出，烏克蘭正在使用貨運無人機疏散戰場上受傷的士兵，「這可能是戰爭史上的首次」。烏克蘭獲得的這種大型無人機可以攜帶約180公斤的載荷飛行70公里。

一份據稱來自美國國防情報局的文件估計，俄、烏衝突爆發以來，烏克蘭有多達11.35萬名受傷士兵。如果他們能及時送回後方醫院得到救治，可以極大減少「無法挽回的戰場損失人數」。大型無人機的使用顯然能在很大程度上改變這種局面。它採用前後雙旋翼佈局，全長4.1米、以柴油發動機為動力，載重180公斤，飛行速度為每小時128公里，續航時間近2.5小時。

《澳大利亞人報》則透露，澳大利亞向烏克蘭提供了大批新概念的紙板無人機。該無人機由紙板和橡皮筋製成，可以用手或彈射器發射，飛行距離達120公里。它的最大優點是成本低，可以大量用於戰場消耗，而且操作非常簡便，以便非專業人員也能使用它們。這種看似不起眼的紙板無人機原本被用來運送醫療用品、食物和水，但烏軍已經將其用於蒐集情報、監視和偵察任務，或是投擲小型炸彈、運送物資。

西方還向烏克蘭提供了「蕁麻」作戰指揮系統。據「福布斯」網站報導，美國非營利組織Army SOS為烏軍開發了「蕁麻」作戰指揮系統以及情報蒐集系統。其中「蕁麻」與美國「藍軍追蹤」（BFT）系統類似。與BFT一樣，「蕁麻」通過資訊化、可視化地圖顯示敵我兩軍的信息。在地圖上，用戶可以看到友軍和敵軍的位置。它可以在任何安卓平板電腦運行，連接烏克蘭武裝部隊的用戶。

用戶可以輸入敵軍的位置，包括對方的據點、坦克、飛行的飛機等等。用戶可以得到全面的、自上而下的戰場視圖，融合了許多不同來源的情報。

通過這套系統，部署榴彈炮連所需的平均時間減少到原來的1/5，只有不到3分鐘；與計劃外目標交戰所需的時間縮短為1/3，即1分鐘；進行反炮兵射擊所需的時間已經減少了10秒，只需要30秒。