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台積電設廠挑戰來了 德國工會比美國工會更難搞

聯合新聞網／ 獨家報導
台積電在美國亞利桑那州設廠引關注。 翻攝自台積電
台積電在美國亞利桑那州設廠引關注。 翻攝自台積電

【文．林齊萩】

台積電的考驗來了！台積電赴美國設廠進展不順，事隔一周，當地最大工會發動請願，要求國會議員擋下台積電想派遣500名台灣技術人才的簽證，對此，台積電昨（8日）表示，會與建廠夥伴保持溝通。美國廠問題還沒解決，德國設廠消息一出，立刻引發熱議，網友提醒，德國的工會可能比美國更難搞。

台積電美國廠進展不順，不僅預算超支，建廠時程從2024量產延後至2025年，勞工安全也受質疑。為了提升建廠效益，外媒報導，台積電決定派遣500多名具有興建類似廠房經驗的台灣勞工前往當地前往美國支援，卻引起亞利桑那州工會領袖反彈，表示當地不缺有經驗工人，台積電只想引進低薪勞工。

如今風波擴大，據美國科技媒體9to5Mac報導，亞利桑那州工會已向國會議員請願，要求擋下這批台灣人的簽證。請願書還提到，台積電不尊重美國勞工，將利潤置於勞工安全之上。用外國勞工取代亞利桑那勞工，違背晶片法案為美國勞工創造就業機會的初衷。

據了解，台積電500名台籍勞工需取得EB-2工作簽證才能在美國工作，為有「特殊能力」勞工簽證，須證明比美國人更適合就業，才能符合 EB-2 工作簽證要求。

美國設廠的爛攤子還沒收拾完，德國設廠消息一出，立刻引發網友質疑，「我倒覺得德國人力問題不大，但法規工會那些可能比美國難搞。」也有網友提到，「看看西門子就知道，德國很難搞的。」

2005年明基電通併購已虧損的德國西門子手機部門，就是因為事前評估不足、東西方文化差異過大，導致台德研發團隊產生對立衝突。最後，明基宣布退出不再投資，付出350億台幣的代價。網友提醒台積電赴德設廠要小心，更表示，「德國工會比美國強硬，感覺很辛苦啊」。

此外，德國建廠也將面臨人才短缺的挑戰，根據德國經濟研究所（German Economic Institute）最近一份研究，在2021年6月至去年6月間，德國半導體產業人力短缺達6萬2000人。台積電投資德勒斯登設廠，恐將加劇人力短缺問題。解決之道很可能得仰賴雇用更多外籍人力。

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