美國連普通晶片都要「卡中」 南韓議員轟：恐損與盟友的關係

【文．林齊萩】

新冠肺炎疫情期間，傳統晶片供應鏈中斷，凸顯了傳統晶片的重要性，有鑑於傳統晶片仍是軍事裝備必需品，有消息人士指出，美國正打算限制南韓三星電子、SK海力士等晶片業者，避免在中國工廠生產傳統晶片。不過，美國圍堵中國政策，也引發盟邦的反彈。南韓國會議員梁香子就抨擊美國對全球半導體產業的干預，可能會損害美國與亞洲盟友的關係。

消息人士指出，「美國正在考慮要求三星和SK海力士限制在中國擴大傳統晶片產量的可能性，華府要求他們減少在中國工廠生產傳統晶片是一個非常可行的方案。」美國商務部副部長艾斯特偉斯（Alan Estevez）曾暗示，白宮可能在三星與SK海力士的免制裁許可期滿後，實施新的配額計畫，允許其繼續在中國生產晶片，但艾斯特偉斯未具體說明，所謂配額計畫是指針對產量上限，還是指產品的類型。

美國圍堵中國政策，也引發盟邦內部矛盾！曾在三星電子擔任高階主管的南韓國會議員梁香子（Yang Hyang-ja），近日強烈批評美國對全球半導體產業的干預，認為美國限制中國取得生產先進晶片的措施，可能會損害美國與亞洲盟友的關係。梁香子警告稱，如果美國繼續執行「美國第一」的政策，並且用無法預測的方式執行，那麼其他國家可能會建立聯盟反對美國。

梁香子接受英國《金融時報》訪問坦承，「美國的科技戰手段，迄今還沒傷害到我們的半導體產業，因為對中國的制裁實際上可能減少產量，導致價格變高」。但梁香子說，美國愈制裁中國，中國就越會努力加速推進，提供更多國家支持；鑑於中國擁有豐富的人才和原料，這將對南韓構成危機，美國應該放棄試圖動搖及破壞全球價值鏈的做法。

不過，也有分析師指出，美國制裁中國其實幫了南韓的晶片製造商，梁香子認同意美中科技戰給了南韓發展自家技術的時間，但她仍認為南韓晶片業正處於「危險情勢」。