領英關閉中文版App 西方社群媒體在中國成絕響

【文．林齊萩】

微軟旗下全球知名求職社群平台「領英」（LinkedIn）今（9日）關閉中國應用程式（App），退出耕耘近10年的中國市場。領英作為少數進入中國的西方社交平台之一，全球會員已超過9億人，但最終仍宣告離開，美國之音（VOA）指出，領英的退出，象徵西方社群媒體自此在中國成為絕響。

領英執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）8日一封致員工的信中指出，決定大規模退出中國市場，並於9日正式關閉中文版應用程式（App）「領英職場（InCareers）」。事實上，早在2021年領英就以「營業環境充滿挑戰」為由，表示要將大部分業務撤出中國，因此這次的應用程式關閉並不令人意外。

據《美國之音》報導，領英退出中國市場其實有跡可循，領英2014年進入中國，當初為了搶佔市場，與當地中國公司合作，依照中國當局規定嚴格審查幾百萬中國用戶發布的內容，而飽受詬病。但近年來隨著中國政府言論箝制的進一步加緊，領英最強大的社交功能已無以為繼。再加上失敗的本土化，根本無法和中國本土招聘平台競爭，只能選擇徹底離開。

創立於2003年的領英是全球最大的職場社交平台，全球僱有約2萬名員工，領英2014年正式進入中國，憑其簡潔的頁面和較少的廣告，該年就吸引超過400萬會員。截止2023年5月，領英全球會員總數已超過9億，覆蓋200多個國家和地區，其中，中國會員總數已逾6000萬。