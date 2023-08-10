快訊

早晨財經速解讀／美失業率創新低 企業還在囤人？全面通縮！中國7月CPI轉負

爆料美國將把「援助烏克蘭的錢轉給台灣」 澤倫斯基前顧問不解：台灣超有錢

「韓裔被爆者」慰靈碑：原爆記憶也有南北韓分裂？

領英關閉中文版App 西方社群媒體在中國成絕響

聯合新聞網／ 獨家報導
領英執行長羅斯蘭斯基。 翻攝Ryan Roslansky推特
領英執行長羅斯蘭斯基。 翻攝Ryan Roslansky推特

【文．林齊萩】

微軟旗下全球知名求職社群平台「領英」（LinkedIn）今（9日）關閉中國應用程式（App），退出耕耘近10年的中國市場。領英作為少數進入中國的西方社交平台之一，全球會員已超過9億人，但最終仍宣告離開，美國之音（VOA）指出，領英的退出，象徵西方社群媒體自此在中國成為絕響。

領英執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）8日一封致員工的信中指出，決定大規模退出中國市場，並於9日正式關閉中文版應用程式（App）「領英職場（InCareers）」。事實上，早在2021年領英就以「營業環境充滿挑戰」為由，表示要將大部分業務撤出中國，因此這次的應用程式關閉並不令人意外。

據《美國之音》報導，領英退出中國市場其實有跡可循，領英2014年進入中國，當初為了搶佔市場，與當地中國公司合作，依照中國當局規定嚴格審查幾百萬中國用戶發布的內容，而飽受詬病。但近年來隨著中國政府言論箝制的進一步加緊，領英最強大的社交功能已無以為繼。再加上失敗的本土化，根本無法和中國本土招聘平台競爭，只能選擇徹底離開。

創立於2003年的領英是全球最大的職場社交平台，全球僱有約2萬名員工，領英2014年正式進入中國，憑其簡潔的頁面和較少的廣告，該年就吸引超過400萬會員。截止2023年5月，領英全球會員總數已超過9億，覆蓋200多個國家和地區，其中，中國會員總數已逾6000萬。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

臉書影響心理健康？ 研究：無證據

倫敦去除「不受歡迎」塗鴉 在英華人：那不是藝術

小S女兒「背部全空」辣秀好身材引熱議　網轟：穿太少不得體

周迅、章子怡誰是演員？大陸毒蛇主持人解析吸2億閱讀

相關新聞

仁愛礁爭議 大陸占據主動權

中國與菲律賓在仁愛礁問題上的爭議再度升級，這起事件迅速引起外界關注，因目前中菲、中美關係都比較緊張，菲律賓與美國的關係則日漸升溫。

烏克蘭成了西方國家新式武器試驗場

俄、烏衝突以來，北約國家援助的大量武器交付，烏克蘭也成為西方武器的試驗場。烏克蘭國防部長阿列克謝·列茲尼科夫甚至表示「歡迎」，並宣稱「對於全球軍工業而言，你想不到（比烏克蘭）更好的試驗場。」

台積電設廠挑戰來了 德國工會比美國工會更難搞

台積電的考驗來了！台積電赴美國設廠進展不順，事隔一周，當地最大工會發動請願，要求國會議員擋下台積電想派遣500名台灣技術人才的簽證，對此，台積電昨（8日）表示，會與建廠夥伴保持溝通。美國廠問題還沒解決，德國設廠消息一出，立刻引發熱議，網友提醒，德國的工會可能比美國更難搞。

美國連普通晶片都要「卡中」 南韓議員轟：恐損與盟友的關係

新冠肺炎疫情期間，傳統晶片供應鏈中斷，凸顯了傳統晶片的重要性，有鑑於傳統晶片仍是軍事裝備必需品，有消息人士指出，美國正打算限制南韓三星電子、SK海力士等晶片業者，避免在中國工廠生產傳統晶片。不過，美國圍堵中國政策，也引發盟邦的反彈。南韓國會議員梁香子就抨擊美國對全球半導體產業的干預，可能會損害美國與亞洲盟友的關係。

領英關閉中文版App 西方社群媒體在中國成絕響

微軟旗下全球知名求職社群平台「領英」（LinkedIn）今（9日）關閉中國應用程式（App），退出耕耘近10年的中國市場。領英作為少數進入中國的西方社交平台之一，全球會員已超過9億人，但最終仍宣告離開，美國之音（VOA）指出，領英的退出，象徵西方社群媒體自此在中國成為絕響。

拖垮俄羅斯還是美國？烏克蘭成二戰後拿最多美援的國家

俄、烏衝突持續已一年半，美國對烏克蘭的援助不斷加碼，至今已超過662億美元，遠超二戰以來美國對任何其他國家的援助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦