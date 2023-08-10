快訊

早晨財經速解讀／美失業率創新低 企業還在囤人？全面通縮！中國7月CPI轉負

爆料美國將把「援助烏克蘭的錢轉給台灣」 澤倫斯基前顧問不解：台灣超有錢

「韓裔被爆者」慰靈碑：原爆記憶也有南北韓分裂？

拖垮俄羅斯還是美國？烏克蘭成二戰後拿最多美援的國家

聯合新聞網／ 獨家報導
烏克蘭成了美國軍援最多的國家。 取自烏克蘭政府網
烏克蘭成了美國軍援最多的國家。 取自烏克蘭政府網

【文．楊俊斌】

俄、烏衝突持續已一年半，美國對烏克蘭的援助不斷加碼，至今已超過662億美元，遠超二戰以來美國對任何其他國家的援助。

據《華盛頓郵報》報導，自去年2月俄、烏衝突全面爆發以來，美國已向烏克蘭提供了超過662億美元的財政援助，使烏克蘭成為自二戰以來接受美國援助最多的國家。

《華郵》援引美國五角大廈和國務院的官方數據指出，一年半以來烏克蘭從美國獲得662億美元援助中，軍事援助佔大多數，超過430億美元，包括價值約235億美元的軍事裝備直接贈與、180億美元的武器生產資金，以及15億美元購買其他國家裝備的補貼。

美國還向烏克蘭提供約205億美元的經濟援助以及26億美元的人道主義援助。

布魯金斯學會高級研究員邁克爾·奧漢隆（Michael O’Hanlon）以「令人震驚」形容美國對烏克蘭的援助；二戰後，美國「馬歇爾計畫」援助歐洲約131億美元，相當於如今的1500億美元，而烏克蘭一個國家在一年半內就「耗費了整個馬歇爾計劃的將近一半」。

美國國會研究處的對外援助報告也稱，援助烏克蘭與美國向其他盟國提供的財政支持相比，金額也「獨一無二」：美國在2022年至2023年向以色列援助了86億美元，向埃及援助了33億美元，而這兩個國家是同期除烏克蘭外受美國援助最多的國家。

不過，財力雄厚的美國對於援助烏克蘭底氣十足，愛沙尼亞援烏佔本國GDP的1.26%、波蘭占比0.68%、英國佔比0.37%，而美國援烏僅佔GDP的0.33%。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

美國決增兵波斯灣 外界認將挑釁伊朗

美國佛州「不說同性戀」法 限閱莎士比亞劇作節錄

民眾黨區域立委提名再增2人 柯辦新發言人李有宜確定參戰

中國海軍實力 排世界第幾名？

相關新聞

大陸CPI罕見下跌 引發通縮疑慮

大陸國家統計局今（9）日公布7月份居民消費價格指數（CPI）年減0.3%，是2021年2月以來首次，引發外界對於大陸可能出現通縮的疑慮，而且挫動大陸政府「促消費、救經濟」的計畫。

柯文哲提出「三不一沒有」 郭柯配將止步！？

隨著2024總統大選越來越近，各候選人廝殺的場面也越見明顯，然而不論是郭柯配、郭侯配，無非都是想壓過民進黨候選人賴清德始終保持領先的民調，然而之前給政壇投下震撼彈的謝典林，卻表態不會挺郭台銘獨立參選，但柯文哲這邊也掀底牌表示絕不可能當副手，前立委邱毅則認為郭台銘的模糊戰術必須要畫上句點了，否則將被邊緣化。

地球沸騰 史上最熱7月 彭啟明：這紀錄誇張到令人擔心

極端熱浪和野火肆虐全球各地，地表高溫再破紀錄！歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）8日證實，就地表平均氣溫而言，今年7月正式成為地球有紀錄以來最熱月份，陸地和海洋都出現異常高溫。氣象達人彭啟明稱，這紀錄有點誇張到令人擔心。聯合國就警告，不只暖化，地球已進入「沸騰時代」。

麻生不說「台灣有事就是日本有事」 卻要台灣向中共表達動武意志

日本前首相麻生太郎此次訪台，台灣朝野給足了面子，蔡政府請他演講、總統接見、副總統宴請；前立法院長王金平請他喝酒，讓他有宿醉的感覺；麻生還以日本漫畫人物「魯夫」自居，強調「從不背叛朋友」。但麻生卻不像已故日相安倍晉三說出「台灣有事就是日本有事」，反而要台灣向「對手」傳達以戰止戰的意志。

瑞幸咖啡沒被秃鷹整死 反而打敗星巴克 躍居大陸第一品牌

中國「瑞幸咖啡」擊敗星巴克，穩站中國咖啡第一品牌。第二季財報顯示，瑞幸財務遠超預期，震驚資本市場；截止第二季末，瑞幸咖啡淨新開門店數1485家，總門店數10836家，月均交易客數4307萬，同比增長107.9%。不管利潤或家數，瑞幸無疑都贏過星巴克。

加入民進黨遭洗版「不演了」 黃捷反擊：無須崩潰

高雄市無黨籍議員黃捷昨（8日）正式加入民進黨，消息一出引起鄉民熱議，臉書也瞬間被瘋狂洗版，反對她的鄉民狂酸「不演了」、「恭喜耶！演這麼久」、「可以改名叫綠捷了」。面對網友的批評，黃捷直言，謝謝多數人的溫暖歡迎，至於來她版上謾罵的朋友，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦