拖垮俄羅斯還是美國？烏克蘭成二戰後拿最多美援的國家

【文．楊俊斌】

俄、烏衝突持續已一年半，美國對烏克蘭的援助不斷加碼，至今已超過662億美元，遠超二戰以來美國對任何其他國家的援助。

據《華盛頓郵報》報導，自去年2月俄、烏衝突全面爆發以來，美國已向烏克蘭提供了超過662億美元的財政援助，使烏克蘭成為自二戰以來接受美國援助最多的國家。

《華郵》援引美國五角大廈和國務院的官方數據指出，一年半以來烏克蘭從美國獲得662億美元援助中，軍事援助佔大多數，超過430億美元，包括價值約235億美元的軍事裝備直接贈與、180億美元的武器生產資金，以及15億美元購買其他國家裝備的補貼。

美國還向烏克蘭提供約205億美元的經濟援助以及26億美元的人道主義援助。

布魯金斯學會高級研究員邁克爾·奧漢隆（Michael O’Hanlon）以「令人震驚」形容美國對烏克蘭的援助；二戰後，美國「馬歇爾計畫」援助歐洲約131億美元，相當於如今的1500億美元，而烏克蘭一個國家在一年半內就「耗費了整個馬歇爾計劃的將近一半」。

美國國會研究處的對外援助報告也稱，援助烏克蘭與美國向其他盟國提供的財政支持相比，金額也「獨一無二」：美國在2022年至2023年向以色列援助了86億美元，向埃及援助了33億美元，而這兩個國家是同期除烏克蘭外受美國援助最多的國家。

不過，財力雄厚的美國對於援助烏克蘭底氣十足，愛沙尼亞援烏佔本國GDP的1.26%、波蘭占比0.68%、英國佔比0.37%，而美國援烏僅佔GDP的0.33%。