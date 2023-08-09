賴清德：「我們沒有要反攻大陸！」 聲量爆量衝上第一名

【文．楊雪妍】

昨(8)日聲量翻盤，賴清德聲量爆量並衝到第一名，光是一則沒有要反攻大陸的新聞討論度就到達10000多筆，可見網友多麼在意啊？根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/8到8/9的潛在候選人聲量排名賴清德躍升到第一名，聲量是45,958(上升1)，第二名是柯文哲，聲量是22,465(下降1)，第三名是侯友宜，聲量是13,015。

根據 QuickseeK的調查，賴清德位居第一名，主要是聯合新聞網FB在討論「「我們沒有要反攻大陸！」賴清德：兩岸可以成為朋友」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有12649筆，網友表示「您好，中共同路人」、「果然是要選舉囉～」、「選前說一套 選後做一套」。

而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，主要是Ptt 在討論「「空姐應援團」挨批物化女性！柯文哲競辦喊冤：舞團市黨部找的」，討論聲量1710筆，版友表示「靠杯 黨內互踢皮球喔XDD」。第三名的侯友宜，主要是風傳媒FB 在討論「向郭台銘喊話？侯友宜發「關公形象片」強調：重然諾！」，討論聲量3780筆，網友表示「你重承諾的話，就不會棄新北市民於不顧了」。