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大陸今年出生數少於抗戰 懷孕就給錢杭州生3胎拿11萬

聯合新聞網／ 獨家報導
北大副校長暨醫學部主任喬杰稱，今年大陸出生人口恐僅700萬至800萬之間，比8年抗戰時期還少。圖為喬杰參加7月6日北大醫學部的畢典。 取自人民網
北大副校長暨醫學部主任喬杰稱，今年大陸出生人口恐僅700萬至800萬之間，比8年抗戰時期還少。圖為喬杰參加7月6日北大醫學部的畢典。 取自人民網

【文．邢雲】

大陸近年少子化現象嚴重，出生人口近5年下滑約4成，去年出生人口956萬人。中國工程院院士、北大醫學部主任喬杰預測，今年可能降至700萬至800餘萬間，這數字甚至低於8年抗戰時期。為此各地出重拳制定生育補助方案，浙江杭州就宣布，生3胎可獲約台幣11萬補助。

《第一財經》引述中國工程院院士、北大醫學部主任喬杰昨（8）日在「2023醫藥創新和科技前沿論壇」表示，大陸新生兒人口數量近5年內下滑約40%，「預計今年出生人口數約為700萬至800多萬。」該數據等於回到8年抗戰時期，而該數據經官方專家提出，也顯示大陸少子化危機就在眼前。

中共建政後每年生育人口，常年維持在1000萬人以上，即使8年抗戰期間，也僅最艱困的1939年不到800萬，其餘年分都在800萬至1000萬人之間。喬杰說，現階段育齡女性生育力堪憂，其中包括育齡女性數量減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。

喬杰表示，提高育齡女性生育能力要從醫學上找方法：一是在生育力形成上，需要在新基因和新轉錄本等基礎領域做深入解析；二是在生育力維持上，需針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病做進一步評估與干預；三是生育力重塑上，要建立臨床體系。」

不過，更多網友認為，影響生育更大的是社會因素。有網友說，「生育意願更堪憂」、「工作壓力大絕對影響身體」、「不想生、生不起」、「食品安全、生育壓力也影響健康」。除此之外，年輕人薪資不高養不起孩、買不起房，也是少子化的重要因素。

少子化危機乍現，杭州祭重金鼓勵懷孕生育，生3胎可拿11萬。圖為杭州醫院。 轉引搜狐網
少子化危機乍現，杭州祭重金鼓勵懷孕生育，生3胎可拿11萬。圖為杭州醫院。 轉引搜狐網

為此，大陸多個城市不斷想方設法鼓勵生育，《中國新聞周刊》報導，杭州衛健委宣布，9月10日起，實施「杭州市育兒補助實施辦法（試行）」，分「孕產補助」與「育兒補助」兩類，補助金最高可拿25000元（人民幣，下同，約11萬台幣），並採現金一次發放。

「孕產補助」對象是設籍杭州孕婦，自今年1月1日起懷孕（生產），第二胎可獲2000元（約台幣8800元）補助，第三胎可獲5000元（約台幣22000元）補助；「育兒補助」則須新生兒戶籍登記在杭州，今年1月1日起生育第二胎可獲5000元（約台幣2萬2000元）補助金，生育三胎可獲2萬元（約台幣8萬8000元）補助金，除杭州外，山東濟南等地也都制定了不同補貼方案。

以廣東深圳為例，當地研擬獎勵生育第一胎，一次性發放3000元津貼，每年再發放1500元育兒補貼，直到孩子滿3歲；若生育二胎補貼5000元，每年還有2000元育兒補貼，生育三胎補貼1萬元，每年再發放3000元育兒補貼。

除了金錢獎勵外，有些地區開始從住房、社保等探索進一步的傾斜政策，如北京明確表示，未成年子女數較多家庭申請公共租賃住房，可優先納入配租；濟南祭出3胎家庭，公積金最高可貸100萬元（約台幣440萬）；長沙則表明生育2個以上子女的本地戶籍家庭，可增加1套購房指標。

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