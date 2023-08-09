差點一屍二命 警方怠職專家說話了

【文．楊允曦】

一名孕婦6月4日走在台北羅斯福路六段斑馬線上，一輛黑色轎車左轉疾駛，朝孕婦衝過來，所幸孕婦為母則強閃開，差點一屍二命，當下舉報警方以未持有影片不受理，事後再透過里長、議員拿到影片後，則因超過檢發期限無法舉報，對此，長期關注人道永續議題的蔡慧玲律師則提出專業見解。

蔡律師認為警方有交通取締的義務，不應該推諉的責任，獲悉後應主動調閱調監視器。按照「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」第十二條「公務機關因執行職務之需要，得向設置機關申請調閱錄影監視系統影音 資料，必要時並得複製、利用。前項申請應以書面載明法令依據、調閱目的、範圍及用途。當事人或利害關係人有調閱錄影監視系統影音資料之必要時，得向公務機關申請。」目的就是在維護人民權益，當事人有調閱權，所以警察更可介入調閱，不能夠期待民眾隨時錄影，警方有公務執行的權力，應主動如果事情很嚴重涉及刑責，更可立案調查。

文山第二分局表示，有關文山區羅斯福路6段監視器拍下，左轉轎車未禮讓行人乙案，該孕婦到文山二分局景美所申請閱覽監視器影像，依「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置目的，不得作為舉發之惟一依據。然而蔡慧玲律師說，按照「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」第一條「臺北市為健全臺北市政府所屬各機關錄影監視系統之設置管理，維護治安，保障人民權益，特制定本自治條例」。也就是說該條例是為了維護治安，是為了保障人民權益，更何況是孕婦差點被撞。

除此之外，警方明知悉有違規，違反道交法第44條2項。蔡慧玲律師認為警方應要更主動積極，不能把舉證責任推給當事人，連監視器錄影民眾有利害關係都可以調閱，應該主動查察開罰。

蔡慧玲律師表示，該孕婦雖因警方怠惰失去時效，但道交條例第44條第2項已經明確保障行人交通往來安全的法律上利益，因此當行人檢舉駕駛人不成立時，因已經明確侵害行人的權益，應可視為行政處分，提起訴願，可根據訴願法第1條及行政訴訟法第5條第2項，要求主管機關應作成處罰駕駛人的罰鍰處分。

蔡慧玲律師補充說，根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第22條，警察應派員查證，查證屬實即應予舉發，且此違規證據就使以監視器系統(科學儀器)取得，警察機關應得逕行舉發。儘管有景美派出所所長所稱設置目的不符的情形，警察機關在事證明確下，有無通知被檢舉人到場說明？如果沒有，便是怠乎職守。