民進黨許淑華「物化」立法委員！？

【文．李建南】

民眾黨選勢場合，請來表演團體打扮成「空姐應援團」，被民進黨說是「物化」。其實以現代民情，辣妹勁歌熱舞早已司空見慣，民進黨是心中有情色，看什麼都是情色。另外，若依同樣的標準，民進黨立委許淑華早已「物化」立法委員？

民眾黨所邀請的表演團體，本就以「空姐服」為特色，過去賓主盡歡，只因為沾上了民眾黨，遭到批評。民進黨長期以家父長自居，最早的苦主是前國民黨籍的台東縣長鄺麗貞，她在台東縣府的聯歡晚會上，與四名小朋友跳起「特務Ｊ」，跟民眾打成一片。沒想到三年後選立委，影片被找出來公開，民進黨對手說這是「不適格」，黯然落選。

民進黨有嘴說別人，2019年民進黨立委候選人許淑華，也穿上黑色緊身熱褲，與高中女學生一起熱舞；按照民進黨當時對鄺麗禎及現在對民眾黨的標準，許淑華是物化立法委員？

早在2021年民進黨公投宣講，請來女舞者身穿兩截式爆乳背心與超短熱褲，柯文哲就說「造勢場合有辣妹很正常，沒什麼」，這是柯文哲發言精準之處，不會見獵心喜，用不合理的標準批評對手。

而民進黨最讓人厭惡的兩點，一是雙重標準，二是自以為比別人優越的沙文主義心態。熱舞有沒有物化女性，是要以當事人與台下觀眾為準，別人都無權置喙。

可是台灣的大民進黨，向來認為自己是全台灣人的老杯，民進黨說是物化，就是物化；民進黨說不道德，就是不道德。那麼瑞凡，你民進黨自己在請辣妹，或者自己的辣妹在跳舞時，又是什麼嘴臉呢？

佛印禪師說「心中有佛，萬物皆是佛」，民進黨看什麼都是情色，可見內心都是情色。這次事件中，民眾黨站不住腳的，是舞者如何能冠上「空姐應援團」的稱號，這一點或可表示歉意。至於柯文哲本人，他向來沒有面面俱到的圓融，卻也給人直率的形象，一減一加，並不失分。

反觀2022年蔡英文歧視「媽媽市長對市政毫無關注，把大部分心力放在送往迎來」；陳菊辦公室主任藉選舉案子襲胸性騷，王定宇用辭中常委來抗議顏若芳青年部主任「被調職」……民進黨內的女性，是在這樣的權力規則下艱辛求生，要說物化，這才是真正的物化。

而隨著柯文哲的民調穩居第二，民進黨逐漸從「打侯」轉向「批柯」，有點過去「逢馬必反」的味道，這是柯文哲遲早要面對的檢驗，證明是否「真金不怕火煉」。

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