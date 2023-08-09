快訊

蔣緯國生前官邸4.7億求售 富商興趣濃但喊「太敏感」

iPhone 15 Type-C零件曝光！差異洩Pro款獨享高速傳輸速度？還有1改變

民進黨許淑華「物化」立法委員！？

聯合新聞網／ 獨家報導
取自許淑華臉書
取自許淑華臉書

【文．李建南】

民眾黨選勢場合，請來表演團體打扮成「空姐應援團」，被民進黨說是「物化」。其實以現代民情，辣妹勁歌熱舞早已司空見慣，民進黨是心中有情色，看什麼都是情色。另外，若依同樣的標準，民進黨立委許淑華早已「物化」立法委員？

民眾黨所邀請的表演團體，本就以「空姐服」為特色，過去賓主盡歡，只因為沾上了民眾黨，遭到批評。民進黨長期以家父長自居，最早的苦主是前國民黨籍的台東縣長鄺麗貞，她在台東縣府的聯歡晚會上，與四名小朋友跳起「特務Ｊ」，跟民眾打成一片。沒想到三年後選立委，影片被找出來公開，民進黨對手說這是「不適格」，黯然落選。

民進黨有嘴說別人，2019年民進黨立委候選人許淑華，也穿上黑色緊身熱褲，與高中女學生一起熱舞；按照民進黨當時對鄺麗禎及現在對民眾黨的標準，許淑華是物化立法委員？

早在2021年民進黨公投宣講，請來女舞者身穿兩截式爆乳背心與超短熱褲，柯文哲就說「造勢場合有辣妹很正常，沒什麼」，這是柯文哲發言精準之處，不會見獵心喜，用不合理的標準批評對手。

而民進黨最讓人厭惡的兩點，一是雙重標準，二是自以為比別人優越的沙文主義心態。熱舞有沒有物化女性，是要以當事人與台下觀眾為準，別人都無權置喙。

可是台灣的大民進黨，向來認為自己是全台灣人的老杯，民進黨說是物化，就是物化；民進黨說不道德，就是不道德。那麼瑞凡，你民進黨自己在請辣妹，或者自己的辣妹在跳舞時，又是什麼嘴臉呢？

佛印禪師說「心中有佛，萬物皆是佛」，民進黨看什麼都是情色，可見內心都是情色。這次事件中，民眾黨站不住腳的，是舞者如何能冠上「空姐應援團」的稱號，這一點或可表示歉意。至於柯文哲本人，他向來沒有面面俱到的圓融，卻也給人直率的形象，一減一加，並不失分。

反觀2022年蔡英文歧視「媽媽市長對市政毫無關注，把大部分心力放在送往迎來」；陳菊辦公室主任藉選舉案子襲胸性騷，王定宇用辭中常委來抗議顏若芳青年部主任「被調職」……民進黨內的女性，是在這樣的權力規則下艱辛求生，要說物化，這才是真正的物化。

而隨著柯文哲的民調穩居第二，民進黨逐漸從「打侯」轉向「批柯」，有點過去「逢馬必反」的味道，這是柯文哲遲早要面對的檢驗，證明是否「真金不怕火煉」。

※以上言論不代表獨家報導集團※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

柯文哲透過臉書向父親告解 感謝堅定支持他每個決定

民眾黨團批賴清德信賴崩盤 民進黨團酸他們忘記柯文哲

南投爭取300名國軍救災沒消息 許淑華盼中央快增援

藍白真能合？沈富雄談柯文哲的「3不1沒有」 曝他仍可能退選

相關新聞

賴清德：「我們沒有要反攻大陸！」 聲量爆量衝上第一名

昨(8)日聲量翻盤，賴清德聲量爆量並衝到第一名，光是一則沒有要反攻大陸的新聞討論度就到達10000多筆，可見網友多麼在意啊？根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/8到8/9的潛在候選人聲量排名賴清德躍升到第一名，聲量是45,958(上升1)，第二名是柯文哲，聲量是22,465(下降1)，第三名是侯友宜，聲量是13,015。

大陸今年出生數少於抗戰 懷孕就給錢杭州生3胎拿11萬

大陸近年少子化現象嚴重，出生人口近5年下滑約4成，去年出生人口956萬人。中國工程院院士、北大醫學部主任喬杰預測，今年可能降至700萬至800餘萬間，這數字甚至低於8年抗戰時期。為此各地出重拳制定生育補助方案，浙江杭州就宣布，生3胎可獲約台幣11萬補助。

差點一屍二命 警方怠職專家說話了

一名孕婦6月4日走在台北羅斯福路六段斑馬線上，一輛黑色轎車左轉疾駛，朝孕婦衝過來，所幸孕婦為母則強閃開，差點一屍二命，當下舉報警方以未持有影片不受理，事後再透過里長、議員拿到影片後，則因超過檢發期限無法舉報，對此，長期關注人道永續議題的蔡慧玲律師則提出專業見解。

民進黨許淑華「物化」立法委員！？

民眾黨選勢場合，請來表演團體打扮成「空姐應援團」，被民進黨說是「物化」。其實以現代民情，辣妹勁歌熱舞早已司空見慣，民進黨是心中有情色，看什麼都是情色。另外，若依同樣的標準，民進黨立委許淑華早已「物化」立法委員？

金瓜石金泉寺重修 訴說「助鬼成神 人被救贖」的故事

很多台灣人崇拜的神都是真的人，像媽祖、保生大帝，都是生前造福人群，死後受人祭拜成神。但206位溫州來台的礦工，生前離鄉背井、冒著危險在金瓜石挖金礦，做的是福國利民的功德，豈料死後卻是「獨在異鄉為異鬼」，不但回不了家，還被居民當成擾亂地方安寧的孤魂野鬼。

中菲仁愛礁對峙升高 陸公布錄影證明水炮未直射菲船

菲律賓日前指控中國海警船，對前往仁愛礁運補的菲船以高射水炮攻擊，在美國表態對陸指責後，海上爭議似有升高趨勢。菲總統馬可仕昨表示，已召見中共駐菲大使黃溪連表達抗議，中共則在今（8）日公布海上錄影帶，表明菲方說謊，中國海警船並未直射菲海岸警衛隊船隻；中共外交部敦促菲方，立即從仁愛礁拖走「坐灘」的軍艦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦