金瓜石金泉寺重修 訴說「助鬼成神 人被救贖」的故事

【文．宋秉忠】

很多台灣人崇拜的神都是真的人，像媽祖、保生大帝，都是生前造福人群，死後受人祭拜成神。但206位溫州來台的礦工，生前離鄉背井、冒著危險在金瓜石挖金礦，做的是福國利民的功德，豈料死後卻是「獨在異鄉為異鬼」，不但回不了家，還被居民當成擾亂地方安寧的孤魂野鬼。

去年5月，演一法師途經金泉寺時，就是因為聽聞這206位溫州礦工的遭遇，發願標下金泉寺的用地，請人整修、重設佛寺，一改金泉寺先前陰森恐怖的形象。

待將來機緣成熟，演一法師計畫將206個骨灰罈遷葬它處，原址則變成佛寺，另立206個地藏普薩像，有僧人住持頌經，將之規畫為一個歷史文化園區，讓後世之人感恩紀念這些有功之人。

金泉寺是在日據時期建造的，當時在金瓜石開採金礦的日本礦業株式會社於1931年至1935年間招募數千名中國工人，其中溫州籍平陽、瑞安、玉環等地工人約有三百多人，他們為求溫飽揮別父母妻兒，飄洋過海來到金瓜石，因此，當時的礦工寮又稱為溫州寮。

演一法師 記者宋秉忠攝

據金瓜石當地退休礦工陳石城表示，早期礦工工作環境很差，常得矽肺症而亡，為了安葬包括日本人在內的金礦工作人員，有日本淨土宗在當地建立布教所，命名金瓜石寺，寺廟下方有首座電氣化火葬場，專門焚燒意外死亡或病故的礦工，焚化後的骨灰就存放在寺廟的地下室。

1937年七七事變後，這些溫州礦工返鄉路斷絕，客死異鄉，無親人善後的金瓜石礦工骨灰都安置在金泉寺地窖。金瓜石寺在戰後改名成「金泉寺」，由台金公司接管。

1969年，日本政府派員來台將日本礦工骨骸全數遷出，剩下仍存放206個骨灰罈。1987年，台金公司結束營運，金泉寺無人管理，骨骸散落，雜草叢生，相當淒涼。

1992年，臺北市溫州同鄉會在金泉寺豎立紀念碑、整修墓園，並登報找尋家屬，因事隔久遠，幾無人回應。自1999年起，金瓜石當地居民就固定舉行祭祀儀式，並整理這些骨灰罈清查造冊，每到農曆七月就舉行普渡法會。

2002年9月3日，在金瓜石石山里里長吳乾正的號召下，居民清理金泉寺附近掩沒在荒煙蔓草間的步道，於2003年10月18日完成初步清除工作。

金瓜石溫州礦工紀念碑.圖為金瓜石石山里里長吳乾正。 記者宋秉忠攝

2018年6月28日，新北市政府文化局、市議員林裔綺服務處主任蘇有德、吳乾正以及地方耆老等人再度會勘金泉寺，歷時一年多，新北市政府將金泉寺列為暫定古蹟。

吳乾正世居當地，從小就知道金泉寺的故事，當地人都叫它為「番仔墓」、「和尚廟」，但因為年久失修，「骨灰塔」、「火葬場」的印象，讓當地人都不太敢靠近金泉寺。

民國84年、年僅28歲的吳乾正就選擇回鄉做民宿，並成為台灣民宿協會創會會長，對他來說，「溫州寮」、「和尚廟」、「火葬場」卻是金瓜石活化文化、歷史資產的好素材，情形就像最近熱播的大陸鄉土劇「去有風的地方」一樣。

因此，從2002年當選里長起，吳乾正就開始遊說鄉親重修金泉寺，並得到當地瓜山國小校友會的支持，募得106萬元善款，開始整理金泉寺。

吳乾正認為，在重修金泉寺的過程中，大家都學到一堂「生死課」，在面對火葬場的遺址時，大家似乎都比較能正面看等人生必經之路——死亡。