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中菲仁愛礁對峙升高 陸公布錄影證明水炮未直射菲船

聯合新聞網／ 獨家報導
圖為菲海岸警衛隊兩艘艦船，無視中國海警船的警告，繼續接近仁愛礁。 取材網易
圖為菲海岸警衛隊兩艘艦船，無視中國海警船的警告，繼續接近仁愛礁。 取材網易

【文．陸懷恩】

菲律賓日前指控中國海警船，對前往仁愛礁運補的菲船以高射水炮攻擊，在美國表態對陸指責後，海上爭議似有升高趨勢。菲總統馬可仕昨表示，已召見中共駐菲大使黃溪連表達抗議，中共則在今（8）日公布海上錄影帶，表明菲方說謊，中國海警船並未直射菲海岸警衛隊船隻；中共外交部敦促菲方，立即從仁愛礁拖走「坐灘」的軍艦。

菲律賓海岸警衛隊日前運補包括軍品在內的物資，前往仁愛礁沙灘旁的廢棄船艦給官兵，途中遭中國海警船以高射水炮射擊警告驅離。對此，菲國政府向陸抗議，美國也表態支持菲律賓。菲國總統馬可仕昨稱，已召見中共駐菲大使黃溪連表達抗議，但根據《環球時報》表示，黃溪連並未乖乖聽訓。

黃溪連在與菲副外長拉扎羅會面時說，為預防海上意外事件，中方通過多管道向菲方一再表達嚴正關切。菲方不顧中方一再勸阻和警告，執意派出船隻沖闖仁愛礁附近海域。在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。

他說，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意。中方一直在等待菲方回饋，希望雙方儘快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。

圖為菲海岸警衛隊兩艘艦船，無視中國海警船的警告，繼續接近仁愛礁。 取材網易
圖為菲海岸警衛隊兩艘艦船，無視中國海警船的警告，繼續接近仁愛礁。 取材網易

中共外交部今也發表聲明表示，仁愛礁是中國南沙群島一部分，菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

北京今也公布完整錄影帶，從畫面中顯示，中國海警船噴射高速水炮是有一定距離且安全無虞狀態下施行，顯現了一定程度的克制，並非菲軍所言「直接射向菲船」。

《環時》發表社評稱，今年以來，菲律賓想固化「坐灘」軍艦的衝動，明顯上升。菲方不僅以人員輪換和運送生活物資名義，持續夾帶大量建築物資上艦，還對中方的關切及管控局勢商談建議拒不呼應。

中方指出，從今年2月菲律賓海岸警衛隊加強南海巡邏，到3月啟動輿論攻勢、4月邀媒體登船巡邏對中國進行「有預謀的挑釁」，再到6月底和最近這兩次擅闖仁愛礁附近海域，誰是局勢緊張的挑起方一目了然。

《環時》表示，克制歸克制，但中國維護國家主權立場是堅定而明確的，沒有任何妥協餘地。不管誰給菲律賓撐腰都不行。對菲律賓來說，早日放棄幻想，也會早日享受南海和平與穩定帶來的發展與合作紅利。

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