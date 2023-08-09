批侵犯臉書用戶隱私 挪威槓上Meta每天罰逾300萬

【文．林齊萩】

挪威資料保護局7日宣布，因持續侵犯用戶隱私，自8月14日起，將對臉書母公司Meta Platforms每天處以100萬挪威克朗（約新台幣312萬元）的罰款。這項決策的實施可能擴大到其他歐洲地區。

挪威資料保護局（Datatilsynet）曾於7月下通牒，如果Meta在8月4日之前不解決監管機關發現的隱私侵犯問題，將會開罰。挪威資料保護局曾表示，在挪威蒐集使用者位置等用戶隱私是不被允許的，Meta還利用這些數據做針對性廣告投放，這就是所謂的「行為定向廣告」，那是一種科技巨擘常用的商業模式。

挪威資料保護局國際部主管周定（Tobias Judin）指出，自本月14日起，將對Meta每天開罰100萬挪威克朗的罰款，一直持續到11月3日。挪威資料保護局有權將這樣的作法變成永久性，並將處罰的領土範圍擴大到整個歐洲。不過這項決定，還需先提交歐洲資料保護委員會（European Data Protection Board，EDPB）批准。挪威資料保護局目前尚未採取這步驟。

Meta上周表示，他們打算先徵求歐盟用戶同意，再允許企業根據用戶在臉書和Instagram等的瀏覽內容，來投放行為定向廣告。周定指出，Meta採取這項措施還不夠，必須立即停止處理個人資料，直到有同意機制啟動並開始運作。周定說，不知道Meta所謂的同意機制會是什麼樣子。但「在此同時，民眾的權利每天都在受到侵犯。」

另外，報導也指出，雖然挪威並非歐盟的會員國，但它是歐洲單一市場的一部分，因此其法規特別有影響力。