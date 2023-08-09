殲15、殲35聯手 福建艦模擬訓練高低搭配

【文．楊俊斌】

大陸第三艘航母「福建艦」的電磁彈射軌道安裝只完成了一半，距離海試及服役還有一段時間，但由於現有艦載機並不適用於電磁彈射，共軍正在重新打造出一款適合電磁彈射的艦載機。

對於共軍可能使用電磁彈射的艦載機，很多人都認為是殲35，打造福建艦的目的就是為了對付美國最頂尖的核動力航母福特號，福特號的艦載機是F35，福建艦的艦載機自然也不能落後，也得是身為第五代隱形艦載機的殲35才行。

之前可是有殲35在進行陸地測試，測試時的機場跑道和福建艦的比例一模一樣，顯然是在為福建艦的上艦做準備。

按照殲20服役的進度看，殲35要想通過測試並大量生產進入部隊服役還需要幾年的時間，而福建艦按照正常情況來講，明年應該就能服役。

近日，在央視報導的海軍航空大學的模擬訓練中心，飛行員正在一艘彈射型航母上進行殲15T的起降，而曝光的模擬訓練器和福建艦一模一樣，顯然是以福建艦的實際參數進行量身定制的，從而可以讓飛行員們在模擬器上進行艦載機的起降學習，等福建艦服役就能快速上手。

而這也從側面證明福建艦未來的艦載機將會是彈射版的殲15T+殲35這種高低搭配混編上艦的方式。

採取這種搭配方式的福建艦在戰鬥力上絕對不弱於美軍福特號航母，因為福特號航母採用的也是F/A-18+F35這種高低搭配的方式。採取高低搭配的方式也是現代航母中很常見的一種情況，雖說作為五代機的殲35和F35肯定更先進，也意味著成本更加高昂，殲35和F35都只是一款中型機，只是在隱形性、機動性上佔據優勢，能夠在現代戰場上完成突防任務。

2022年6月17日上午，大陸第三艘航空母艦「福建艦」下水命名儀式在中國船舶集團江南造船廠舉行。中共中央軍委副主席許其亮出席。 新華網

當摧毀對方的防空體系後，其實身為四代機的殲15和F/A-18並不差，不見得在打擊火力上就弱於前者。

殲15是中國目前唯一一款艦載機，主要執行的是中短程防空以及反艦任務，由於在打造這款艦載機時，中國航母事業處於起步階段，並沒有考慮到身為一支遠洋海軍需要具備的遠程能力，在進行遠程作戰時有著一定的局限性，特別是在對方具備現代化防空體系時更為脆弱。

殲35作為中國最新研制的五代機，具備超音速巡航、隱形能力、精確打擊能力，在遠程作戰以及突防行動中的表現十分優秀，採用殲35+殲15的高低搭配方式可充分利用兩款戰機的優勢去進行遠程打擊、對抗敵方防空系統、反艦作戰等多種任務。

殲15在火力上可能還更加強大，因為殲15這款艦載機發展已經十分成熟，也已經開發出不同的版本，能夠搭載的武器也更加多元，配備的重型反艦飛彈甚至能夠做到一發就解決一艘大型軍艦，身為中型隱身戰機的殲35無法做到的。

在未來配備了殲15、殲35的福建艦在多樣化能力上將更加出眾，特別是在進行遠洋作戰的時候，沒有地面火力進行支援的殲-15無法突破的防空系統，可以交給殲35來解決，而缺乏強大火力支撐的殲35，則可以由殲15來提供火力支援，二者的高低搭配聯合，組成解放軍海軍火力。