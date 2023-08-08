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烏克蘭新「三打」戰略 攻莫斯科、毀黑海艦隊、奪克里米亞

聯合新聞網／ 獨家報導
取自烏克蘭國防卜吲
取自烏克蘭國防卜吲

【文．楊俊斌】

上週末，俄烏兩軍爆發大戰，俄軍打擊烏克蘭的空軍基地，烏克蘭則宣布，俄羅斯位於黑海的六個港口（阿納帕、新羅西斯克、格連吉克圖、阿普謝、索契、塔曼）為「戰爭風險區」，同時炸俄軍黑海基地、炸俄羅斯黑海原油通道、炸克里米亞半島通往俄軍佔領的赫爾松地區的橋梁，也同時襲擊俄羅斯首都莫斯科。

烏克蘭戰機發射「風暴之影」飛彈曾擊中兩座橋樑是連接克里米亞與赫爾松州的赫尼切斯基大橋和瓊哈爾大橋；這兩座橋梁是俄軍將部隊和武器從克里米亞半島運送到扎波羅熱和赫爾松前線必經之路，如今補給路線被烏軍切斷，將影響前線俄軍的供應與軍心。

8月5日，烏克蘭海軍用無人艇在距離俄羅斯塞爾堡約340公里的黑海海面上，攻擊俄黑海艦隊的兩艘巡邏艦科托夫號和貝科夫號，目前消息是俄海軍官兵要求撤離，有人員傷亡，但沒有確認船隻是否沉沒。

在不到24小時內，烏軍無人艇接連攻擊位於黑海東岸的俄羅斯本土黑海艦隊基地新羅西斯克以及刻赤海峽以南海域發動襲擊。

烏克蘭實施新「三打」戰略，並不意味著將在正面戰場放鬆對俄羅斯的進攻。

自6月初開始的烏克蘭大反攻，已經進行兩個月，對戰雙方無論是俄羅斯還是烏克蘭都承認反攻進展不大。由於俄軍在過去將近一年時間構築了縱深達幾十公里的地雷、壕溝和陣地組成的防線，烏軍的推進非常困難，裝備與人員損失都很大。

俄、烏兩軍沿著一千公里長的陣線進行的攻防戰，俄羅斯正在全國進行第二次30萬人以上規模的大徵兵。

烏克蘭已經在北約國家完成訓練和武裝的新軍還沒有完全投入戰場。烏克蘭國防部副部長漢娜·馬利亞爾表示，自反攻開始以來，烏軍已奪回約 200 平方公里的領土，這場戰場已經進入俄烏兩國近身肉搏的絞殺戰階段。

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