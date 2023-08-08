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教宗方濟各：在規範下 教會向包括LGBT的所有人開放

聯合新聞網／ 獨家報導
教宗方濟各。 翻攝自Vatican News
教宗方濟各。 翻攝自Vatican News

【文．林齊萩】

葡萄牙之行期間不斷向年輕人強調天主教會將對所有人開放後，教宗方濟各今（8日）重申，開放的對象包括LGBTT（同性戀、雙性戀、跨性別人士）群體，但必須遵循教會的規範，教會有責任在規範框架內，陪伴他們走上個人的靈性之路。方濟各表示，教會為每個人提供空間，「包括那些犯錯誤、跌倒或掙扎的人」。

現年86歲的教宗方濟各（Pope Francis）結束葡萄牙舉行的天主教「世界青年日」（World Youth Day）飛返梵蒂岡，在機上，教宗花了半小時回答記者的提問。有記者質疑天主教會將向「所有人」開放，但天主教會並不允許婦女通過聖秩聖事成為牧師，也不允許同性伴侶結婚，而結婚亦是一種聖禮，與教宗所言顯然不一致。方濟各表示，教會向所有人開放，但教會內部受到律則規範。「根據教規，他們不能參加（某些）聖禮，但這並不代表教會對他們關閉。每個人在教會內以自己的方式遇到上帝。」他說，教會牧師必須以母親般的耐心和愛心陪伴所有人，包括那些不合乎規範的人。

方濟各自10年前接任教宗後推動了一系列改革，包括賦予女性在教會中更多的角色，尤其是梵蒂岡的高級職位，但他必須在自由派與保守派之間取得微妙平衡。

此外，方濟各接任後一直努力減少包括對LGBTT的譴責，他曾在年初批評將同性戀定為犯罪的法律是不公正的。另外，教會不允許同婚，甚至不允許祝福同性伴侶，但方濟各支持民事立法，賦予同性伴侶在養老金、健康保險和繼承等領域享有權利。

方濟各在機上還對記者談及他的健康狀況，他表示，6月接受腹部疝氣手術後，復原良好，但還必須再戴束腹帶2、3個月，直到肌肉更強壯些。

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