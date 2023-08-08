快訊

郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

靜宜女大生為愛赴緬甸傳「升詐團小主管」 親近同學吐真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時速650公里 廣深港規畫4個磁浮列車方案

聯合新聞網／ 獨家報導
粵港澳大灣區即將繼上海浦東磁浮列車後，興建大陸第二條磁浮線。圖為浦東高速磁浮列車，營運至今20年。 澎湃新聞
粵港澳大灣區即將繼上海浦東磁浮列車後，興建大陸第二條磁浮線。圖為浦東高速磁浮列車，營運至今20年。 澎湃新聞

【文．陸懷恩】

據陸媒報導，廣深港正謀劃設計時速650公里磁浮線路，共4個方案，如方案通過，將成為粵港澳大灣區交通特色，也將成為繼上海浦東第一條商用磁浮鐵路後，大陸再建的第二條磁浮線。

據《廣州日報》報導，第36期「花城院士講壇」5日在廣州舉行以「增強城市基礎設施韌性」為主題的論壇，邀數十位城市交通基礎設施領域院士、學者參與，中國工程院院士則在現場分享廣深港磁浮線路的設計方案。

中國工程院院士、深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生說，對照經濟高品質發展、建設世界一流灣區要求，實現便捷、高效、安全、經濟的交通出行，是支撐廣東（灣區）建設的必然考慮;但他認為廣東交通發展，還存在一些問題，如一體化戰略不清晰、城市擁堵情況嚴重、新技術發展迅速但無序重覆情況突顯等等。

陳湘生提到粵港澳大灣區高速磁浮說，該線路設計時速650公里，廣深港主軸位於大灣區經濟最發達的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度已趨飽和，2035年廣深港主軸客流密度將達2.6億人，能力缺口約4000萬人，因此需新增1條高速項目，來實現滿足廣深港交通需求。

浦東磁浮時速達430公里，2003運行至今陪伴不少兒童成長，圖為小朋友乘坐高速磁浮後興奮地下車。 澎湃新聞
浦東磁浮時速達430公里，2003運行至今陪伴不少兒童成長，圖為小朋友乘坐高速磁浮後興奮地下車。 澎湃新聞

這是此地建造磁浮的構想，且提出4個可能路線方案，但都經過東莞，都預留往北延伸至白雲機場，往南延伸至香港九龍。

上海磁浮列車是中德合作產品，2003年1月投入商業營運至今已20年，路線從地鐵龍陽路站搭乘磁浮列車，至上海浦東國際機場，全長29.8公里，最快行進速度每小時431公里，坐一趟僅需7分20秒，是世界首條商業化營運示範線，但因造價太高昂，至今還未開通第二條。

此外，在應付極端氣候對城市交通影響方面，廣州地鐵設計董事長農興中說，「我們也在研究極端災害天氣條件下，比如大雨暴雨，城市怎麼解決內澇問題，我們的設防標準是多少？此外，結合國家十四五重大課題研究專項，針對大客流情況下，如何控制應對運營相關風險，都已開展相關研究。」

據稱，廣州地鐵設計研究院自2021年成立院士專家工作站後，圍繞粵港澳大灣區軌道交通發展重大技術問題及行業共性關鍵技術進行攻關，完成「十三五」國家重點研發計畫「先進軌道交通」專項項下課題，努力打造「軌道上的大灣區」也成為該區的重點建設之一。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

連鎖品牌「微笑飯店」於北海道札幌再插旗 高CP值住宿新館在這裡

佳世達：認同研華劉克振想法 我們也不是 AI 概念股

大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

上網票選新北社福參與式預算 最大獎iPhone14等你拿

相關新聞

烏克蘭新「三打」戰略 攻莫斯科、毀黑海艦隊、奪克里米亞

上週末，俄烏兩軍爆發大戰，俄軍打擊烏克蘭的空軍基地，烏克蘭則宣布，俄羅斯位於黑海的六個港口（阿納帕、新羅西斯克、格連吉克圖、阿普謝、索契、塔曼）為「戰爭風險區」，同時炸俄軍黑海基地、炸俄羅斯黑海原油通道、炸克里米亞半島通往俄軍佔領的赫爾松地區的橋梁，也同時襲擊俄羅斯首都莫斯科。

不甩家長怒火 童軍大露營台灣配合韓方不撤了

卡努颱風逼近朝鮮半島，第25屆世界童軍大露營正在韓國舉行，我國有1600多人參加，但先前爆出童軍大露營亂象叢生，蚊蟲叮咬、高溫中暑、衛生條件不佳，甚至有人染上新冠肺炎。英國、美國、新加坡都提前拔營回國，中華民國童軍總會昨原本要撤離，但韓國主辦單位決定將所有人遷往其他安全的地方，我方接受，願配合到底。不過，傳出有3名學童確診新冠肺炎，目前在營區隔離中。

中國駭客侵入日本國防網路 美示警：最具破壞性攻擊

上月傳出中國駭客入侵美國高層官員電郵，引起外界關注。《華盛頓郵報》揭露，中國軍事駭客2020年曾攻進日本機密防衛網絡，驚動美方，甚至影響美日情報分享。

義大利F-35首次現身日本 美媒嗆演練針對中共

義大利空軍於4日首次向日本石川縣航空自衛隊小松基地部署F-35隱形戰機，這些F-35將與日本自衛隊的F-15重型戰鬥機進行聯合演習。美國《軍事觀察》雜誌指出，義大利此舉是歐洲國家「為與中國對抗」而在東亞不斷增強軍事存在的一部分。

教宗方濟各：在規範下 教會向包括LGBT的所有人開放

葡萄牙之行期間不斷向年輕人強調天主教會將對所有人開放後，教宗方濟各今（8日）重申，開放的對象包括LGBTT（同性戀、雙性戀、跨性別人士）群體，但必須遵循教會的規範，教會有責任在規範框架內，陪伴他們走上個人的靈性之路。方濟各表示，教會為每個人提供空間，「包括那些犯錯誤、跌倒或掙扎的人」。

時速650公里 廣深港規畫4個磁浮列車方案

據陸媒報導，廣深港正謀劃設計時速650公里磁浮線路，共4個方案，如方案通過，將成為粵港澳大灣區交通特色，也將成為繼上海浦東第一條商用磁浮鐵路後，大陸再建的第二條磁浮線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦