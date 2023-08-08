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大陸「以藥補醫」傳統是腐敗的溫床

聯合新聞網／ 獨家報導
取自中新網
取自中新網

【文．邢雲】

大陸人口14億，公民營醫院3.6萬家，全國執業醫師200萬人，一個醫生要服務700人以上，加上城鄉資源不均、公費醫療轉軌不易，因此「醫改」至今數十年仍難去除惡習，「看病難」、「醫病衝突」、「收回扣」仍是醫藥體系通病，很難「藥到病除」。

到大陸醫院看診經驗想必都不太好。某台商訴苦，進上海醫院「國際部」看感冒，醫師問診後開藥，結果拿了十幾包藥，要價800多元（人民幣，下同）。台商抱怨的不是錢，而是為何小感冒吃那麼多藥？這位台商有次在路上遇「碰瓷」，他開車實際未撞到對方，但小心起見還是帶對方去醫院，沒想到醫師什麼都不做，開檢查單就做「核磁共振」，雙方大吵一架後離開，台商付醫院1700多元，付「碰瓷者」2000元。

這是去年下半年的事，顯示「醫改」至今長路漫漫。醫改原意是維持「社會主義」社福本質前提下，鼓勵醫院做好公共服務，為人民提供足夠醫療。從醫院角度來看，公立醫院除享財政補貼外，另就是保險報銷及藥價定價，很大部分靠醫院自創營收。而這其中，就存在許多問題。

社會主義體制下，醫師待遇原就不高，因此，將藥價訂高，醫師開藥越多，就賺越多，是過去「以藥補醫」的政策，但也衍生醫師拿回扣，高報銷醫療器材從中賺差價現象；且容易產生「醫病衝突」，醫生、病患間關係相當緊張，甚至引發暴力衝突。

「以藥補醫」是因早年大陸財政拮据，但醫師不顧病人實際，不斷加價加藥，「看病難，看病貴」卻成大小醫院通病。2012年時任大陸衛生部長陳竺表態，要在「十二五」期間取消，但直到2017年時任總理李克強在國務院常務會議才說，「我們通過醫改破除以藥補醫、理順醫療服務價格，取消實行60多年的藥品加成政策。今後要進一步鞏固改革成果，切實造福億萬群眾！」

理想很豐滿，現實很骨感。重點在醫院背後，還有許多藥商構成的複雜關係網路，牽一髮動全身。大陸2009年曾成立國務院「基本藥物制度」（EDS），並發布307種藥物為「國家基本藥物目錄」，基層醫療院所只准準備、使用和銷售目錄上藥物，但地方政府可增添新藥，藥價由地方政府及藥商協同訂價，但2015年再修改版本。為什麼？如此一來，「尋租」現象不是公開化了嗎？

對藥商來說，想將藥物商業化，與醫院醫師溝通必不可免，「帶金銷售」、學術推動也就成藥商與醫院溝通的主要模式。所謂「帶金」說白就是抽佣金、拿回扣，但因官方前幾年表態從嚴打擊，近年就變相「學術推廣」，以更隱蔽方式進行「帶金銷售」。

中共官方訂出「「2030年健康中國」戰略，但在醫改部分卻僅提及「大幅改善醫療衛生服務，大幅擴大醫療衛生產業，建立包容性改善健康的監管體系」，顯示醫改還有漫漫長路要走。

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