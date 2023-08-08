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離岸流奪命張震嶽揪心發聲 消防局曝自救法

聯合新聞網／ 獨家報導
取自張震嶽臉書
取自張震嶽臉書

【文．劉孟儒】

歌手張震嶽昨(7)日在翡翠灣海水浴場目擊李姓男子溺水，當男子被熱心的許姓民眾救上岸時，患者已無呼吸、心跳，張震嶽聞訊也上前接手進行CPR，經搶救後仍不治。事後，張震嶽也透過IG發聲回應了，而新北市政府消防局第六大隊萬里消防分隊則表示民眾如遇離岸流，切莫驚慌方可自救。

張震嶽稍早在IG限動發聲，表示「還是沒能救回來，一路好走，只是一條生命從手中逝去，不會不安，挺遺憾。」，實際上，張震嶽昨天就在臉書上表示，「颱風的能量一直還在，翡翠右側的離岸流不小，浪也比左側炸，In side地形時淺時深，雖然今天的浪稍小，偶爾來一組大條的，也是炸到懷疑人生，其實不適合戲水，估計這位爸爸被海流帶到左邊，體力不支就溺水了」。稍早，新北市政府消防局第六大隊萬里消防分隊也證實了張震嶽的說法。

取自張震嶽臉書
取自張震嶽臉書

萬里消防分隊表示翡翠灣有很多的離岸流，而離岸流弔詭的地方在於看來平靜無波，而兩邊則是正常的浪花，根據環境資訊中心指出「離岸流」是到海邊戲水時最大的安全威脅，全美每年約有一百人喪生於這種海流。「離岸流」就是從海岸帶到海中的一種海流，所以前往海邊戲水，看到「離岸流」應該盡量遠離。萬一不幸遭逢離岸流時，萬里消防分隊表示只要用水母飄就可以自救，因為「離岸流」只會把人帶離海岸，不會把人捲到海底。

另外，如果游泳能力不錯的人，可以斜切游，左斜切或右斜切游到浪花處，再順著浪花游回來就能脫險。千萬不要跟離岸流對抗，想要拼命游回岸上，將可能導致體力不支殞命。新北市政府消防局第六大隊長羅億田表示，受颱風外圍影響，沿岸仍有可能發生長浪，呼籲民眾應避免從事水域遊憩活動，若發生意外，應立即撥打一一九或一一○求救。

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