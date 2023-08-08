大陸史上最大醫藥界反腐 半年近160名醫院院長被查

【文．邢雲】

醫生每月提成數十萬（人民幣，相當上百萬台幣），採購一台直線加速器可拿回扣1600萬（約6800萬台幣），大陸醫藥企業腐化成風，中紀委透露，今年上半年大陸醫院院長、書記已有上百人被查，顯示一場史上最強醫藥反腐風暴已來襲！

據《今日頭條》報導，隨著7月28日大陸「全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作視訊會議」召開，一場針對醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的反腐風暴，近日已拉開序幕。由於集中整治明確指向醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節，醫藥企業因此成為反腐的「風暴眼」。

受此影響，近日A股醫藥股集體受挫。股價下跌之際，一些醫藥企業還被反腐謠言裹挾，市場傳出恒瑞醫藥「深圳辦公室被查」、「資料被拿走」。除本土藥企外，跨國藥企也有傳聞稱，諾華中國創新藥物中國業務負責人朱家康離職，且近日被帶走調查。不過，《澎湃新聞》訪查恒瑞醫藥，《21世紀經濟報導》向諾華中國求證，皆否認上述情事。

《財聯社》引述多位業內人士指出，隨著醫藥反腐風暴展開，不只醫藥界惶惶，預定近期召開的部分學術會議，也發佈通知宣告延期。據不完全統計，8月以來短短數日，至少10場學術會議、論壇延期，部分培訓班也宣佈延期。儘管延期原因不同，但業界多認與此次反腐行動有關，「敏感時期不出風頭、『不當顯眼包』，似成為諸多學會和擬參會者的共識。」

專家表示，反腐風暴持續蔓延，除醫藥企業和機構外，相關學會及會議也是調查重點，「所以慎重點（也是）為了大家安全。」不過從醫藥行業微信群「集體解散」，業界也嗅到緊張氣氛；某上市藥企行銷人員向《財聯社》透露，「今天一上午，（我所在的）一堆群都解散了，不光是報銷群，相關專案群、會議群、溝通群，企業相關微信群全解散了。」

「有人銷筆記，有人避風頭」、「我們會議暫緩了，你們活動有受影響嗎？」記者「潛水」的某醫藥行業聊天群，醫藥代表各自分享最新動態，惶惶不安。

醫藥行業腐敗風氣確實相當嚴重，醫藥代表小陶（化名）說，20年前剛入行時，曾負責給醫院醫生藥品報銷及業務借款，他記得北京某區（縣）一位醫生1個月的提成款就能達到幾十萬元，至於如今，恐怕提成、回扣、分紅更是可怕了；且自外資藥企進入中國後，「帶金銷售」模式更讓腐敗惡性循環。

《每日經濟新聞》引述相關消息指出，僅今年第一季，就有60多位醫院領導或醫療衛生系統官員被查。行業不完全統計，年初至7月底，全國至少有155位醫院院長、書記等主要領導被查，數量已超過去年全年的2倍，此外，還有諸多科室主任被查。

中共中紀委國家監委網站披露一個案例，一台進口價1500萬元的醫療器械直線加速器，醫院以3520萬元買入，中間回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元！難怪網友對「反腐風暴」樂觀其成，「醫院是兩頭吃，採購吃一部分，然後把採購價當做成本價，算到老百姓醫療費用中。」