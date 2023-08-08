「空姐應援團」話題延燒 柯文哲聲量爆高

【文．楊雪妍】

昨(7)日前5名的聲量，有3名都在討論柯文哲，分別是「空姐應援團」范雲痛批、「我不贏台灣完蛋」 網路民調：6成不同意、卸任前 拍板北藝2.36億爭議款 議員質疑：大秘寶？聲量爆表。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/7到8/8的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是24,506，第二名是賴清德，聲量是10,612，第三名是侯友宜，聲量是7,528。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是Ptt在討論「柯文哲姊妹會組「空姐應援團」范雲痛批」，這個新聞一出，引起版友熱議，討論聲量有1067筆，版友表示「還有人信性LIE黨那張嘴?」、「敦義:你不要這麼專業好不好? XD」、「3+11先痛批吧，這個沒有死人」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是Ptt 在討論「賴清德IG推「 Lai Talk」濾鏡 投稿創意前3名有驚喜」，討論聲量738筆，版友表示「你給我翻譯翻譯」。第三名的侯友宜，主要是Ptt 在討論「侯友宜向郭台銘喊話？ 發關公影片強調「重然諾」」，討論聲量1000筆，版友表示「講得好像郭沒出來你就選得上」。