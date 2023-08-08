韓國童軍露營亂象百出 台灣拖延撤離害苦孩子

記者宋秉忠／綜合報導

韓國童軍大露營亂象百出，連韓國《中央日報》都抨擊，童軍大露營現場亂象有如「荒野求生」，一場向國際宣傳南韓文化的活動淪為笑柄。英國、美國、新加坡都提前拔營回國，但我國卻一直拖到今（7）日，才在韓方及主辦單位決定撤營避颱風後，跟著撤離，但由於受困人數高達4萬多人，我國1600多名學生及工作人員很難立刻回國。

南韓在全羅北道扶安郡新萬金營地舉行第25屆世界童子軍大露營，因環境惡劣和營運混亂招致各方批評，英國、美國、新加坡要求改善無效後決定提前拔營。

根據外電報導，露營活動一開始就因氣溫達35度加上營地缺乏遮蔭設施頻傳中暑，加上舉辦前連日暴雨，會場到處都是積水和泥濘，導致蚊子和隱翅蟲等蟲害猖獗；營地廁所不足導致參加者需要排隊等待使用，且常因沒有及時打掃導致髒亂；淋浴間設備簡陋，僅用帆布略為遮擋，且男女共用，甚至有人爆料拿到發霉的烤雞蛋。

這些狀況都使參加者和家長抱怨南韓主辦方營運混亂。在世界童軍大會官方社群上，各國家長砲聲隆隆；連到場支援的韓國公務員都說，現場「一片混亂，簡直是國際恥辱」。

可是，中華民國童軍總會在臉書回報台灣孩子狀況時卻說，「亞熱帶的孩子們較能適應這樣的環境」，讓家長們氣炸了。面對家長們不滿的留言，童軍總會6日卻在臉書回應稱，「各個留言我們都有收到了……，為了把心力關注在韓國的現場處理，及避免不必要的情緒發洩，本文將暫停留言功能。」

取自「中華民國童軍」臉書

而負責督導童軍業務的教育部政務次長林明裕7日上午受訪才表示，童軍總會已在上午的團長會報正式提出撤離請求，目前正全力討論相關安置方案，盡速撤離。

童軍總會7日下午透過臉書通知家長，由於卡努颱風將於8月9日至11日影響韓國，該組織「已作出重要的應變決策」，以確保每位參與世界大露營人員的安全；但童軍大會計劃於8月11日舉行世界大露營的閉幕式，參加人員的送機交通安排要在8月12日開始實施。

童軍總會強調，他們的決定是為了確保每一位參加人員的安全，以及維護活動參與的權利，並強調，團員們這段時間獲得的國際友誼，以及在國外露營活動中面對環境、解決問題的重要能力，這將是一生難忘的經驗與回憶。