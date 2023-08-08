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為了錢 密克羅尼西亞前總統曾嗆陸：敢武統台灣就開戰

聯合新聞網／ 獨家報導
密克羅尼西亞聯邦面積僅700餘平方公里，人口約10萬。 取材今日頭條
密克羅尼西亞聯邦面積僅700餘平方公里，人口約10萬。 取材今日頭條

【文．邢雲】

陸媒報導，今年2、3月，密克羅西亞政府曾致信北京，如果中國堅持武統台灣，該國將與美國結盟並攻擊中國；收到「宣戰信」後，北京未漠視回信稱，「中國堅持一中原則，希望不要干涉中國內政。」報導還稱，時任密國總統帕努埃洛（David　Panuelo）2月曾與台灣領導層會面，表明願與台建交，但條件是每年支付1500萬美元，「台灣已付錢」。

西太平洋島國密克羅尼西亞（簡稱密聯邦）人口10萬，面積702平方公里，僅約新北市三分之一大，二戰後美國託管，直到1986年才獨立。密聯邦1989年和北京建交，2019年總統帕努埃洛上台後雙方保持熱絡關係，直到去年5月北京在斐濟辦「第二屆中國─南太島國外長會議」，傳出原擬簽署《共同發展願景》，但在帕努埃洛反對下作罷，外界才知雙方關係出現裂痕。

《今日頭條》報導，密聯邦不認為這種挑戰毫無威脅，與北京交涉時非常認真，而中國在收到「宣戰信」後，也並未輕視對方，而是理性回信稱「中國堅持一中原則，希望密聯邦不要干涉中國內政。」儘管如此，密國頻繁與美聯繫，似想與美國結成戰鬥聯盟。

時任密克羅尼西亞總統帕努埃洛年初曾與外長吳釗燮會晤，提出建交建議，但要每年5000萬美元援助。不過5月大選，帕努埃洛落選下台。 取材網易
時任密克羅尼西亞總統帕努埃洛年初曾與外長吳釗燮會晤，提出建交建議，但要每年5000萬美元援助。不過5月大選，帕努埃洛落選下台。 取材網易

密國之所以如此，是想從國際尋求援助。文章認為，2020年密克羅尼西亞整體經濟已無法承擔債務，決定向聯合國等組織尋求協助。美國第一個注意到這現象，日、韓也加入援助；但外媒認為，美國援助似有條件，重大問題上要求「站隊」，「且有人告訴密國，一旦停止站隊，援助資金就沒了。」若真如此，密國的「戰鬥帖」就可以理解了。

此外，2023年2月，時任密國總統帕努埃洛曾與台外長吳釗燮短暫接觸，稱願與台建交，但開出條件，台需支付大筆資金，每年支付1500萬美元。文章稱，「他們（台灣）大手一揮，決定付錢。」對密國來說，他們關心自己利益；他們不會換來戰爭，因這國家甚至沒軍隊，即使與美國聯手，也不可能讓百姓當兵。而兩大國是否會開戰，也不由小國來決定。

密克羅尼西亞前總統帕努埃洛稱，中國一旦武統台灣，密國必與美結盟對北京開戰。北京並未因蕞爾小國「宣戰」而忽視，除致信還與密國相關官員開會。 取材網易
密克羅尼西亞前總統帕努埃洛稱，中國一旦武統台灣，密國必與美結盟對北京開戰。北京並未因蕞爾小國「宣戰」而忽視，除致信還與密國相關官員開會。 取材網易

針對台密接觸，吳釗燮3月回應立委質詢坦言，「確實有接觸過，做一些意見交換。」但對每年獲台1500萬美元、3年5000萬美元援助，吳釗燮僅回答「數字有出入」，其餘不評論。今年5月密克羅尼西亞總統大選，帕努埃洛落選，西米納（Wesley Simina）當選新任總統。

對此，外交部發言人劉永健3月曾表示，「我國尊重也歡迎密國與我拓展雙邊關係，將等新政府成立之後再來聯繫。」新政府7月成立，但至今未有進一步消息傳出，1500萬美元打水漂？外界就不得而知了。

中美競逐對抗之際，北京強化西太平洋島國交往，美國也加緊對該地區相關行動。7月底美國已與12太平洋島國簽署《隨船觀察員協議》，允美國海岸警衛隊代表簽署國，打擊海域內非法活動，但此一「海上執法權」似意味將有權登船臨檢中國遠洋船隊，恐又為雙方競逐海洋權益掀起爭議。

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