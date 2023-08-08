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「超車」西方大廠 中國靠電動車爭奪汽車超級大國

聯合新聞網／ 獨家報導
預計到了2030年，在中國銷售的純電動汽車，65％將是比亞迪等中國品牌。 翻攝比亞迪臉書
預計到了2030年，在中國銷售的純電動汽車，65％將是比亞迪等中國品牌。 翻攝比亞迪臉書

【文．林齊萩】

過去中國汽車產業只能望歐美日項背，如今中國靠新能源車不斷擴大領先優勢！根據日經新聞報導，中國在今年1至6月的汽車出口方面首次超越日本，躍居世界首位；其中，中國純電動車等新能源汽車出口量增至2.6倍，佔整體的25％。德國汽車諮詢業者就表示，中國成為汽車超級大國時代已來臨。

日經中文網報導，中國汽車工業協會的數據顯示，主要企業的汽車出口量在1到6月年增76%，達到214萬輛。日本汽車工業協會發布的同一時期日本汽車出口量為202萬輛，年增17%，中國首次超過日本。相關車企中，將上海工廠定位為對亞洲出口基地的美國特斯拉（TESLA），從上海廠向海外出口逾18萬輛汽車，中國大型廠商比亞迪也向海外出口了逾8萬輛。

從出口地區來看，俄羅斯最多。中國汽車工業協會發佈的數據顯示，1到5月對俄羅斯的出口最多，達到28.7萬輛。報導指出，俄羅斯進攻烏克蘭後，韓國、日本和歐洲大型企業大幅縮減當地業務，而中國企業正在填補空白。

據《法國國際廣播》（RFI）報導，面對中國極具競爭力的電動汽車市場，美國福特等多家西方汽車大廠終於認清現實陸續撤離中國。外媒報導，目前在中國投資的西方老牌大廠中，只有德國大眾汽車仍堅守。

德國媒體《德國之聲》也提及，全球每兩輛電動汽車中就有一輛在中國行駛，目前中國汽車製造商只將美國特斯拉視作本土市場真正的競爭對手。德國電動汽車已無法與中國本土品牌競爭，即便是豪華車款，德國幾個知名品牌正在被中國超車中。

據美國艾睿鉑（AlixPartners）預測，純電動汽車佔中國新車銷量比例到2027年將達到39％。預計全球純電動汽車比例到2027年將達到23％，中國的普及程度將超過全球水準。預計到2030年，在中國銷售的純電動汽車，65％將是比亞迪等中國品牌。

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