余天不分區立委討得到嗎？綠營表示10月才會確定

【文．楊潔萱】

距離明年總統大選只剩下不到半年的時間，接下還各黨不分區立委名單將成為眾所矚目的焦點，資深藝人暨民進黨新北市三重區立委余天，5日趁著民進黨主席賴清德赴三重義天宮參拜時，直接在致詞時希望擔任不分區立委，賴清德當場給個軟釘子，黨內高層也表示傷腦筋，媒體人更這樣說。

余天在致詞時當場表示，自己年紀大了想列入不分區，且已經跟賴清德主席報告過，並呼籲眾人支持李坤城，而賴清德則回應，余天在民進黨最困難的時刻得到民眾支持，現在是『功成身退』，過去對民主、地方服務貢獻，值得掌聲鼓勵，外界認為是給余一個軟釘子碰。對此，民進黨高層表示，預計會在10月中確定不分區名單，對於余天當面爭取納入不分區，黨務人士表示，不分區名單待提名委員會成立後才會討論，而正國會的余天是否能入列，除了評估專業性外，可能也需要考量派系平衡，一切都仍是未知，包含賴清德、總統府秘書長林佳龍等人勢必都會盤考量。黨內不少人都認為余天將轉為輔選角色，但余天的多次表態，讓黨內高層傷腦筋究竟要如何安排。

而媒體人黃揚明則說，「余天2007年從政後，不只是在民進黨聲勢最低時保住濁水溪以北的2席立委之1，也成為民進黨的輔選票房保證。偏偏，余天的政治敏感度差，加上兒子余祥詮常惹爭議，因此並不得高層關愛眼神。甚至他的太太李亞萍2018年曾一度抱怨：『很恨民進黨的的某些人，因為他們船過水無痕、真心換絕情。』，黃揚明推論，「民進黨上屆不分區拿下13席，以派系為導向的政治組名單，約可有3至4席男性空間，余天已屆75歲高齡，賴清德是否會將他放入象徵政黨形象招牌的不分區名單，讓他實現那曾擦肩而過的不分區立委之夢？就在賴的一念之間。」

然而，余天擔任立委和國會的表現，卻沒有讓人有深刻的印象，各界普遍預估民進黨不分區席次恐將縮減的情況下，要再納入余天，看起來可能有難度。更有網友在臉書痛批余天，「我對你的印象就是除了去選區站台唱歌，就是你一家子不時有事發生，你痛失愛女，大家惋惜，但這是你的私事，跟公領域無關，你的表現不足以再盤踞立委這個位子。人要知所進退，既然知道年紀大了，要讓給年輕人，就引退吧。原來不分區立委可以這麼赤裸裸的明講明要？這麼廉價？那我也來要。賴神，麻煩來個錢多、事少、離家近，數錢可以數到全身抽筋的位子！」