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俄飛彈無人機徹夜空襲烏克蘭 美愛國者防空系統建功

聯合新聞網／ 獨家報導
澤倫斯基認為，美國的愛國者飛彈防空系統有效抵擋俄軍對烏克蘭的空襲。 美國陸軍
澤倫斯基認為，美國的愛國者飛彈防空系統有效抵擋俄軍對烏克蘭的空襲。 美國陸軍

【文．林齊萩】

基輔空軍昨（6日）表示，俄羅斯發動新一波空襲，發射巡航飛彈、極音速飛彈、伊朗製武裝無人機等70件空襲武器，有至少10枚導彈突破了烏克蘭的防空網。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間談話中表示，儘管過去一周俄羅斯進行了數十次攻擊，多虧美國愛國者和德國IRIS-T防空系統，讓烏克蘭取得「顯著成效」。

烏克蘭空軍昨透過社群平台Telegram對外宣布，烏克蘭防空系統摧毀俄羅斯前一夜發射的40枚巡弋飛彈中的30枚，以及全部27架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機。

烏克蘭空軍指出：「從2023年8月5日晚間到8月6日清晨，敵人總共使用70件空襲武器，發動數波的攻擊。」並指出，俄羅斯發射3枚極音速飛彈，但烏軍並未透漏這些飛彈是否遭摧毀。俄國方面也未立即對此發表評論。目前並不清楚俄軍的夜間攻擊是否對烏克蘭造成任何損害，也不清楚未被擊落的10枚巡弋飛彈下落。

根據了解，俄軍徹夜攻擊的目標之一，是距離戰鬥前線有數百公里、位於烏西的主要空軍基地所在地的赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）告訴烏克蘭國家廣播公司：「現在斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）機場是敵人的主要攻擊目標。」俄羅斯在7月底時，曾攻擊過斯達科斯坦尼夫軍用機場。

烏克蘭當地媒體報導，遭攻擊的還包括哈爾科夫地區的一處輸血中心，據報已有兩人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基稱這犯下了「戰爭罪」。

澤倫斯基表示，俄羅斯過去一周的攻擊，「很大一部分」遭烏克蘭擊落，這包括65枚各式飛彈，以及87架見證者無人機在內的178架武裝無人機。

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