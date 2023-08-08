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「魔鬼魚」現身南海 大陸無人潛艇能潛航60天伏擊美軍航母

聯合新聞網／ 獨家報導
西工大軟體潛水器「魔鬼魚」完成1025米深度實驗。 取自西北工業大學新聞網
西工大軟體潛水器「魔鬼魚」完成1025米深度實驗。 取自西北工業大學新聞網

【文．楊俊斌】

大陸的「西北工業大學」是美國制裁「實體清單」裡的大學，也曾被美國的駭客攻擊過，一所大學為何會讓美國人如此忌憚？這是因為西工大研制的無人潛水器「魔鬼魚」現身南海海域，並成功開展了水下實機測試。

這艘由西北工業大學自主研發的一款小型潛水器，早就受到外界的關注。它是一種集偵察和打擊為一體的多功能潛水器，航行前進特徵使其擁有強大的續航能力，未來或可用於伏擊航母！

「魔鬼魚」的全名叫做「滑撲一體自主變形仿生柔體潛航器」，在設計團隊在研發的時候，參考海洋中的魔鬼魚——蝠鱝，使其研發出的潛水器具有多方面的優勢，如同機翼般的結構，能夠使其在海水中減小水流的阻力，在更小的動力下達到更大的速度。扁平的身體結構是為了增加信息採集和信號接收的面積，在偵察方面有更大的功能。

這款潛水器所擁有的優勢外，本身還是一個仿生器具，在海中披上一層專用的「外套」時，和普通的蝠鱝，甚至可以直接融入蝠鱝群體，對敵人有很強的迷惑性。

再加上海洋環境的複雜性，人類的視線通常會受到干擾，根本無法辨認出這是電子儀器。不管再怎麼仿生，魔鬼魚終究是一款電子儀器，是金屬做的，內部還有精密儀器，就有被雷達或者是其他探測器發現的風險。

這對於世界上所有的電子儀器來說都是如此，沒有一款偵察器能夠100%保證不會被發現。偵察器更多的是朝著隱形化、偽裝化發展，減少被發現的可能性。

「魔鬼魚」本身得偽裝特徵就具有迷惑性，這是它的優勢所在，從權威媒體在網上發佈的視頻可知，西工大研制的機器「魔鬼魚」現身南海海域，並成功開展了水下實機測試。在過去南海的測試中，它已經能夠潛到水下1025公尺的深度，

在這些區域，聲納往往發揮作用，未來能夠將其套上一層具有隱形性的外殼，對於敵人而言，它簡直就是透明的存在。

對於此類仿生形態的機械儀器外界並不陌生，尤其是軍事領域經動物模擬動物的姿態或者是行動方式來優化裝備。飛行器在製造的時候借鑒鳥類的身體結構，魚類的水下潛行方式借鑒魚類在水中的游動。比較典型就是美國的B2轟炸機，外形跟俯衝的游隼極為相似，這樣可以很大程度上減小空氣帶來的阻力。

這種前進的方式也具有較高的機動性，還能減少和水體正面衝撞，減少動力消耗。「魔鬼魚」的總重量才470公斤，除去儀器外殼和內部的電子儀器設備，預留給動力裝置的空間不多，續航能力就成為了一大難點。因此，除了研發出更大容量的微型電池之外，在游動方式上下功夫，對節約動力也是非常必要的。

在通過這種仿生技術和動力裝置的改良下，加強水下滑翔時間。仿生技術和動力裝置的改良下，最大水下滑翔時間可以達到60天，60天僅是魔鬼魚在水中滑翔情況下的理想續航時間。如果是在戰時，或者是在需要高機動性游動的情況下，續航時間可能只有一個月左右。

魔鬼魚打擊航母的方式很簡單，可潛伏到水下1000公尺的地方，在航母的必經之路上等待，就可以從水下滑翔而上，發動自殺式襲擊或者水下炮彈。有預謀的伏擊式襲擊非常有效，因為一種來自水下的攻擊，艦面攔截手段基本沒有作用。

這種襲擊的方式對於現有的魔鬼魚版本來說並不適。體型並不算大，扣除其他重量之後，留給彈藥的空間不多。

彈藥量過少，很難對航母造成傷害，而彈藥量過大又會影響魔鬼魚本身的機動性和隱形性。未來能夠研發出更大型號的魔鬼魚，才有襲擊的條件。

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