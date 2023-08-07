杜蘇芮肆虐北京、河北 天津恐迎60年最大洪水

【文．陸懷恩】

杜蘇芮颱風引發華北、東北洪災，雖然暴雨暫告一段落，但威脅至今未解除。天津身處華北最大水系──海河流域出海口，來自大清河、永定河、子牙新河、薊運河4方向的洪水，正奔向天津，天津如何平穩渡過難關，成為嚴峻考驗。

據《澎湃新聞》報導，華北暴雨引發的洪水，將從上游匯聚出海，天津市作為海河流域五大水系出海口，面臨嚴峻考驗，恐遭遇自1963年以來的最大洪患。中國水利部官員表示，有相當於全年1/4雨量的洪水預計會在近幾日內進入天津蓄洪區。

為將生命財產損失降到最低，天津官方連日透過加固河堤、轉移人員等防洪舉措，全力備戰。截至發稿時間，天津全市已轉移安置逾8萬人，部分村莊已清空，超過3500名武警連續50多小時，裝填沙袋逾10萬個，加高加固堤壩。

華北暴雨雖停，但天津位於五大水系入海口，近日上游洪水將陸續抵達，天津近日已先行撤離8萬人口，並強化當地防洪固堤工作。 央視新聞

經相關部門會商，天津也將從3方面強化防洪：一，加強洪水預測。大陸水利部和北京、河北水文部門已滾動會商，派出水文應急測驗隊伍，即時掌握行洪峰演進過程，在洪峰距入津60公里時及時監測水位；二，拆除阻水圍堰。組織永定河等流域公司第一時間完成永定河泛區阻水圍堰拆除；三，加強巡堤查險。督促屬地對相關流域圍堤分段落實責任人，24小時不間斷開展圍堤巡堤查險。

住天津靜海區獨流鎮六堡村的68歲老人李榮芬說，1963年村裡曾遇洪災，「當時我沒在家裡，聽老人講村裡全被淹了，村民們都爬到大堤上打地舖睡覺，洪水差一點就漫過了河堤。」

代表大陸國家主席習近平5日前往天津視察暴雨的大陸副總理張國清強調，要確保風險區人員「應撤盡撤」，堅決避免群死群傷，確保人心安定、社會穩定，同時也要防止轉移安置人員未經允許就提前返回情況發生。

鑒於近期京津冀地區遭遇極端強降雨，張國清表示，下游行洪、洩洪面臨嚴峻考驗，要充分考慮上游來水的不確定性，統籌考慮上下游行洪壓力和能力，科學精準把握行洪洩洪節奏。