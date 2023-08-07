彎道超車 解放軍三項新武器即將亮相

【文．楊俊斌】

大陸空軍發言人日前表示，大陸將迎來三大高新科技建造的武器；大陸這三項新武器是東風100型飛彈、偵8無人機和雷射武器。

因為媒體提的不多，東風100遠不及「航母殺手」東風17那麼被人熟知，而東風100並非剛剛研發，而是早在2019年的大陸國慶閱兵儀式上，就曾經和世界公開見面。

東風100型屬於超音速巡弋飛彈有著非常綜合的先進性能，並非外界傳言的那種過氣的飛彈刺客。東風100僅僅公開亮相過一次之後，就一直異常低調，甚至很少有正式的消息公佈，外界因為不瞭解東風100，就認為算是東風家族的另類。

東風100飛彈的體積比較大，一輛飛彈車能裝載兩聯，而東風10A型飛彈對比的話，能裝載三聯。

第二項即將亮相的高新武器是偵8無人機，是中國航空工業集團長鷹子公司研製的，也被譽為中國軍力的又一殺手鐧武器，是無人機最新技術的代表，有著非常現代化的裝備，以及非常智能化的設計；能夠編程所有戰場中的數據，根據敵人的飛行器的不同情況，由終端的計算機快速計算出最優的應對方案。

偵8無人機有著奇特設計的外觀，三角翼看上去就非常敏銳和迅捷，和攻擊性無人機的區別很大，屬於專用的偵察機，偵8無人機的隱形能力直接媲美五代戰機，飛行速度能達到5-6倍的音速，外觀的全部機身都塗了黑色的隱身塗料。

而且偵8無人機外觀沒有任何部分的凸起，這是為了高速飛行時更加靜音更加穩定設計的，包括垂直尾翼的設計，也是能夠輔助高速飛行的需求，隱形能力在無人機上得以體現。

偵8在執行任務時，能夠更好的隱藏自己的蹤跡，讓敵人的雷達難以及時發覺，等已經把蒐集的信息都一覽無遺，再使用高速突破敵方的防空網，強大的隱形能力也助一臂之力，讓對方反應不及。

第三大高新武器就是雷射武器，中國的雷射技術也在快速攀升，有著很大的進展，最近被提及的死光A型系統，能夠實現精準的打擊，摧毀威力也非常可怕，在2秒內就能擊穿航母的鋼板。

中國雷射武器目前比美國海軍裝備的雷射武器更勝一籌，在最大射程方面，以及雷射的摧毀能力方面，都有著非常恐怖的力量。

除攻擊型的雷射武器，大陸還有雷射反無人機的「寂靜狩獵者」就是這類雷射武器，設計建造出外貿型號，出口中東之後，在實戰上，已打落多架無人機，甚至在幾秒時間內，創造擊落十多架無人機的紀錄。