杜蘇芮挾暴雨北上 黑龍江水淹至屋頂 「中國糧倉」恐絕收

【文．陸懷恩】

繼京津冀（北京、天津和河北）慘遭杜蘇芮帶來洪患肆虐後，暴雨一路北上，如今黑龍江、吉林等東北地區暴雨成災，黑龍江水淹至屋頂，部分村落已斷聯3天；更慘的是，哈爾濱以「五常大米」著稱的五常市、尚志市降下1957年以來最大暴雨，受災最慘重，稻田變汪洋，可能導致今年「中國糧倉」絕收。

哈爾濱的五常市是大陸著名「五常大米」產地，如今稻米全泡水中，農民說今年稻米怕是要絕收了。 澎湃新聞

颱風環流帶逐漸向北蔓延，在黑龍江、吉林造成嚴重災情。大陸水利部6日宣布，將內蒙古、吉林、黑龍江等省區的洪水防禦應急措施提升至三級。據陸媒報導，受連日降雨影響，河水暴漲，哈爾濱尚志市部分區域形成「內澇」，低窪區被雨水倒灌，不少民眾住家全被水淹，一位民眾說，兩三層樓房子淹到只露出房頂。

重災區之一的五常市，是哈爾濱下轄九縣市中耕地面積最大縣級市，也是大陸「水稻五強縣」之一，「稻花香2號」優質水稻聞名全大陸，僅當地龍鳳山鎮一年總產值可達2億人民幣。

但受連日暴雨影響，當地村民說，很多地方被水淹，雖然現在雨停了，但很多稻田的苗還沒從水裡露出來，基本就絕產了，該村民自己約45畝地，只有幾畝地倖存，稻子原本再1個月就秋收，現在都完了。

當地村民表示，這次大水預估有一半稻子泡水中，「看來做為中國糧倉的東北，受暴雨影響，今年稻米真要絕收了。」鄰近的尚志市也是重災區，居民說，住九江村老家父母發來影片，一看家裡農田全被淹了。

傳出災情的吉林省則是中國生產玉米大省，哈爾濱稻加上吉林的玉米，東北糧倉正遭洪澇重創。《美國之音》說，作為玉米生產大省的吉林省，舒蘭市連3天降雨量已達484.7毫米， 13.4萬人受災，農業災損尚未見統計。

吉林省舒蘭市副市長駱旭東（左），這次因暴雨救災，6日晚間因轉移災民「失聯」，今天官方證實已不幸遇難。 取材百度

舒蘭市開原鎮大興村村委會一名工作人員說，農田受損情況十分嚴重，無法估計損失，「我們農田種植以水稻為主，洪水將水稻完全淹沒了，在水裡泡了兩天，已經造成了絕收情況。」

舒蘭市傳出嚴重災情已造成6人死亡，另有4官員因救災失聯。官方昨證實，舒蘭市副市長駱旭東、舒蘭市武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰已殉職，另一失聯官員張郅昭仍在搜救中。