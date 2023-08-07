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殲20娘家被「抄了」？成飛集團被174億人民幣併購

聯合新聞網／ 獨家報導
殲-20戰機在珠海上空編隊飛行。 珠海航空展提供
殲-20戰機在珠海上空編隊飛行。 珠海航空展提供

【文．楊俊斌】

生產殲20的成都飛機集團已被中航電測以174億人民幣併購，評論認為，這一變革將給中國航空產業帶來前所未有的機遇和挑戰。

成飛集團一直是中國航空工業的重要支柱，其擁有先進的技術和豐富的經驗，是殲-20等一系列戰機的製造商，然而，中航電測這次高調入主，不僅將為該企業帶來領軍地位，也將成飛集團與中航電測的技術實力與市場資源融合在一起。

這一收購對中國航空業來說意味著什麼？

證明瞭中國航空工業的巨大潛力和吸引力，引發了外資對中國航空產業的投資熱潮，中國作為全球航空業的新興大國，其航空產業的快速崛起無疑將對全球航空格局產生重大影響。

這次收購為中航電測提供了更多的技術和創新能力，使其在全球航空市場上具備更強的競爭力；同時，成飛集團將從中航電測的市場資源和財務實力中受益，有望加速自身技術升級和產品創新。

這次收購也帶來了一系列的問題和風險。合併後的企業如何整合各自的資源和能力，確保順利過渡，是一個考驗領導者智慧和團隊協作能力的重要任務。

其次，如何保持創新和技術領先優勢也是一個需要解決的問題。中國航空業正面臨著日益激烈的國際競爭，只有通過持續的創新和研發，才能在全球航空市場中保持競爭優勢。

這次收購也引發了輿論的關注。擔心過度壟斷會導致市場失衡和價格不合理。監管機構需要加強對航空產業的監管和評估，確保市場的公平競爭和消費者的利益。

這次收購對中國航空產業來說是一個里程碑式的事件。隨著中航電測入主成飛集團，中國航空工業的未來將面臨新的機遇和挑戰；通過創新、合作和規範的市場環境，中國航空業才能實現更高水平的發展，成為全球航空領域的重要力量。

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