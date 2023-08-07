菲國運軍品進仁愛礁被攔截 大陸海警水砲驅離

【文．邢雲】

中菲再爆海上爭議！菲律賓海岸防衛隊（PCG）昨（6）日指控中國海警，在南海爭議海域逼近菲國船隻，並發射水砲攔截；中國則指菲國未經中方批准，非法闖入中國海域「仁愛礁」。對此，美國指責中方做法，「是對南海現狀的最新一起威脅，直接威脅地區和平穩定。」

據BBC報導，菲律賓當局發布聲明指出，海岸防衛隊5日護送幾艘補給船為駐紮在南沙群島的菲律賓士兵，運送物資與進行部隊輪換時，突遭中國船隻發射水砲及不安全攔截，不僅危及菲律賓船隻和船員安全，也損害菲律賓合法在公海航行的自由。菲強調，中國行為「過分且具冒犯性」，敦促中方謹慎和負責任行事，以免發生誤判和危及安全事故。

菲海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉ela）今在推文「強烈譴責」中國海警隊危險操縱船隻，並稱中國海警違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）、1972年國際海上避碰規則（COLREGS）及2016年南海裁決等國際法。

中國海警局發言人甘羽表示，8月5日菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法實施必要管控，對菲搭載「違規建材」的船隻進行攔阻，「我們敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動。」預料所謂「違規建材」應含軍品在內。

甘羽說，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，擁有無可爭辯的主權，「中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。」

菲律賓自1999年將廢棄的登陸艦「馬德雷山號」，棄置於仁愛礁暗沙，但派官兵在船上駐守，至今不斷成兩國爭議。 取材網易

菲律賓是在1999年刻意將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」，擱淺在仁愛暗沙，並派軍力駐守，藉此主張實際控制，因此需定期派員前往換班並運送補給。今年6月初，中國已對菲對發出「最後通牒」，限令菲方6月15日前拖走船隻，且在臨近時間派出中國 19016 號大型拖船到仁愛礁，但在最後時刻菲國總統馬可仕對雙邊關係示好下，中菲暫停劍拔弩張，只是馬德雷山號至今原地不動。

美國國務院發言人米勒表示，「中國船隻發射水砲並採不安全攔截行動，干擾菲律賓合法行使公海航行自由，危及菲律賓船隻和船員安危。」他重申，他國若對菲律賓公務船隻、飛機和軍隊，包括在南海的菲國海巡隊發動武力攻擊，美國將援引美菲「共同防禦條約」（MDT）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。