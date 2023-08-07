美用AI操控「女武神」無人機試飛成功！

【文．楊俊斌】

美國《防務新聞》週刊網站報導，美國空軍研究實驗所2日宣佈，使用人工智能（AI）軟體成功試飛了一架XQ-58A「女武神」無人機；美國空軍研究實驗所7月25日也在佛羅里達州埃格林測試和訓練場進行了3個小時試飛。

XQ-58A「女武神」無人機試飛是美國空軍「天空博格」計畫歷經兩年研究的成果，負責實施該計劃的是該實驗所與空軍武器壽命週期管理中心合作的一個專門研究無人駕駛戰鬥機的團隊。

美國空軍人工智能測試與操作部門負責人塔克·漢密爾頓說：「這次試飛人工智能代替駕駛員執行現代空對空和空對地任務成為可能，這些技術可以立即應用於協同作戰飛機（CCA）計劃。」CCA計劃在製造與有人駕駛飛機配合行動的無人戰鬥機。

美國空軍研究實驗所自主空中作戰行動團隊為此次飛行創建的算法，在X-62 VISTA技術驗證機與XQ-58A的配合訓練以及地面測試操作中，花費了數百萬小時方才成熟。XQ-58A此前曾作為空軍忠誠僚機研究的一部分進行試飛。

空軍研究實驗所是美國空軍重要的科學研發中心，負責為國家的空中、太空和網絡空間力量發現、開發和整合高性價比作戰技術。該實驗所負責人斯科特·凱恩在聲明中說：「人工智能將成為未來戰爭的關鍵因素，對我們迅速瞭解作戰形勢並作出決定也起著至關重要的作用。人工智能、自主作戰和人機合作，正在以前所未有的速度發展，我們需要與政府、學術界和行業夥伴共同努力，才能跟上這一髮展速度。」