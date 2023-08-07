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中國要柯文哲選總統 抹紅攻擊聲量暴漲

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

昨(6)日前5名的聲量，有4名都在討論柯文哲，分別是中國要他選總統、找空姐熱舞挨批、柯將接受併購，是柯媽媽的意思? 柯文哲4項「原味小物」全賣光，聲量報鰾。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/6到8/7的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是25,454，第二名是賴清德，聲量是13,160，第三名是侯友宜，聲量是8,302。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是Ptt在討論「柯文哲過64歲生日 台南街頭驚現「中國要他選總統」看板」，這個新聞一出，引起版友熱議，討論聲量有1637筆，版主表示「來了來了 大家一起抗中保台」，網友則說，「先跟中國做上連結」、「這種都能挺 南部人果然太慘」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是Ptt 在討論「稱競選為執政考驗　賴清德：若馬做的比蔡好、支持在野我沒話講」，討論聲量713筆，網友表示「那你可以直接退選了，慢走不送」。第三名的侯友宜，聲量不在前5名內。

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