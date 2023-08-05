侯友宜訪日未將「台灣有事即日本有事」的火引向賴清德

【文．宋秉忠】

日本人現在最怕「台灣有事就是日本有事」，可惜，國民黨總統候選人侯友宜此次訪日，卻沒有適時將日本人這種「畏戰之火」引向「台獨政治工作者」、民進黨總統候選人賴清德，反而被日媒歸為「親中者」。

最害怕台海開戰的人，除了台灣人，就是日本人。日本新聞通信調查會去年調查5千名18歲以上日本人對於「台灣有事就是日本有事」的態度，結果有74.2%的受訪者反對出動自衛隊協防台灣，更有51.1%受訪者反對替美軍提供後勤支援。

日本沖繩縣知事玉城丹尼7月接受陸媒專訪時還強調，絕對不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場，外交部事後還出面消毒稱，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場。

對於日本前首相安倍晉三的「台灣有事即日本有事」主張，日本首相岸田文雄至今未背書；4月6日，岸回答覆立憲民主黨眾議員末松義規「若台灣有事，日本受美國請託出動自衛隊的話，該如何因應」的質詢時只表示，將遵從憲法、國際法、國內法做個別、具體的判斷。

因此，侯友宜訪日時強調台日關係「台灣安全，日本安心」，是非常符合日本的主流民意，而自稱與日本關係密切的賴清德在5月8日出席八田與一紀念會時卻說，「台灣有事，就是日本有事。」

前立委郭正亮因此大讚侯友宜此次訪日不僅將選舉主軸拉回「戰爭與和平」，更拿「台灣沒事，日本沒事」與民進黨對手賴清德進行對比，很有智慧。

郭正亮稱讚侯友宜用「台灣沒事，日本沒事」來對照賴清德，「明明可以沒事，為什麼要搞到自己有事，再去逼日本出兵幫忙？」突顯民進黨的作法已透露出無力挽回兩岸對峙的情勢，以及對戰爭即將到來的無能為力。

只可惜，侯友宜沒有趁勝追擊賴清德是台日乃至中日關係的「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，反而被《產經新聞》歸為「親中派」。

事實上，《產經新聞》是對台灣2024總統人選做了一張分析圖，針對中國立場部分，賴清德被歸類於「對中強硬派」、侯友宜則是「親中派」、郭台銘也被歸類於「親中派」，而柯文哲則是「偏親中」。

而侯友宜只針對自己「親中」的立場進行澄清，卻沒有攻擊賴清德「對中強硬派」的立場可能導致「台灣有事」，並造成「日本有事」。