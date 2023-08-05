快訊

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

成都世大運／許育修、黃琮豪男雙摘金 網球明天再拚3金

侯友宜訪日未將「台灣有事即日本有事」的火引向賴清德

聯合新聞網／ 獨家報導
取自侯友宜、賴清德臉書
取自侯友宜、賴清德臉書

【文．宋秉忠】

日本人現在最怕「台灣有事就是日本有事」，可惜，國民黨總統候選人侯友宜此次訪日，卻沒有適時將日本人這種「畏戰之火」引向「台獨政治工作者」、民進黨總統候選人賴清德，反而被日媒歸為「親中者」。

最害怕台海開戰的人，除了台灣人，就是日本人。日本新聞通信調查會去年調查5千名18歲以上日本人對於「台灣有事就是日本有事」的態度，結果有74.2%的受訪者反對出動自衛隊協防台灣，更有51.1%受訪者反對替美軍提供後勤支援。

日本沖繩縣知事玉城丹尼7月接受陸媒專訪時還強調，絕對不能因「台灣有事即日本有事」的論調使得沖繩淪為戰場，外交部事後還出面消毒稱，地方縣長的發言不能代表日本政府的立場。

對於日本前首相安倍晉三的「台灣有事即日本有事」主張，日本首相岸田文雄至今未背書；4月6日，岸回答覆立憲民主黨眾議員末松義規「若台灣有事，日本受美國請託出動自衛隊的話，該如何因應」的質詢時只表示，將遵從憲法、國際法、國內法做個別、具體的判斷。

因此，侯友宜訪日時強調台日關係「台灣安全，日本安心」，是非常符合日本的主流民意，而自稱與日本關係密切的賴清德在5月8日出席八田與一紀念會時卻說，「台灣有事，就是日本有事。」

前立委郭正亮因此大讚侯友宜此次訪日不僅將選舉主軸拉回「戰爭與和平」，更拿「台灣沒事，日本沒事」與民進黨對手賴清德進行對比，很有智慧。

郭正亮稱讚侯友宜用「台灣沒事，日本沒事」來對照賴清德，「明明可以沒事，為什麼要搞到自己有事，再去逼日本出兵幫忙？」突顯民進黨的作法已透露出無力挽回兩岸對峙的情勢，以及對戰爭即將到來的無能為力。

只可惜，侯友宜沒有趁勝追擊賴清德是台日乃至中日關係的「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，反而被《產經新聞》歸為「親中派」。

事實上，《產經新聞》是對台灣2024總統人選做了一張分析圖，針對中國立場部分，賴清德被歸類於「對中強硬派」、侯友宜則是「親中派」、郭台銘也被歸類於「親中派」，而柯文哲則是「偏親中」。

而侯友宜只針對自己「親中」的立場進行澄清，卻沒有攻擊賴清德「對中強硬派」的立場可能導致「台灣有事」，並造成「日本有事」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

影／吸新竹客家票 侯友宜首度參拜新埔褒忠亭義民廟

影／侯友宜參拜新竹義民廟 與前縣長林光華敘舊

影／世界客家博覽會 侯友宜攬腰鍾東錦搶客家票

柯文哲語不驚人死不休 阿北聲量維持第一名

相關新聞

大陸調查台灣貿易壁壘 恐阻礙台灣加入CPTPP

國民黨大陸事務部主任、政大經濟系教授林祖嘉4日在「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇」表示，大陸對台灣提出的2455項貿易壁壘調查，會是台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的關鍵問題與障礙。

張顯耀：整合在野力量 郭台銘是關鍵

前立法委員、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀今（4）日今天公布民調表示，所謂在野大聯盟，從各種角度來說，確實需要聯盟，聯盟才會有贏的機會；根據協會公布的民調，很顯然郭台銘是未來在野力量整合關鍵。

侯友宜訪日未將「台灣有事即日本有事」的火引向賴清德

日本人現在最怕「台灣有事就是日本有事」，可惜，國民黨總統候選人侯友宜此次訪日，卻沒有適時將日本人這種「畏戰之火」引向「台獨政治工作者」、民進黨總統候選人賴清德，反而被日媒歸為「親中者」。

台灣能源政策是即興演出 經濟部再次反駁 但卻曝露真相

第五屆唐獎永續獎得主傑佛瑞薩克斯（Jeffrey D. Sachs）日前指出，台灣官方以「2025非核家園」作為能源政策目標，但如何執行策略不明，能源占比宛如「即興演出」，整體缺乏長期規畫。針對原先政策宣示「綠電占比20％會在2025年達標」一事，經濟部3日發新聞稿表示，預估要到2026年10月才能完成。等於再次宣布政策跳票。

疑美論又一例 付錢的武器遲交 卻要台灣貸款買武器

台灣已付款的武器交付日期延宕，美國現在卻要台灣貸款買武器。英國媒體報導，白宮將要求國會同意透過「外國軍事融資」系統（Foreign Military Financing，FMF），加碼對台軍售，以加快腳步向台灣供應武器，一旦國會同意，將是台灣首次經此管道獲得美國武器。白宮擬於本月向國會提交請求這項要求。

跟拜登政府唱反調 英特爾在深圳建晶片創新中心

儘管拜登政府不斷要求美國半導體廠減少與陸企交易，但美國晶片大廠英特爾近日在廣東深圳設立並啟動「科技創新中心」，聚焦人工智慧（AI）、晶片應用開發、數位化發展等領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦