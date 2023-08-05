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疑美論又一例 付錢的武器遲交 卻要台灣貸款買武器

聯合新聞網／ 獨家報導
拜登政府將要求國會同意透過「外國軍事融資」，加碼對台軍售。 翻攝自白宮官臉書
拜登政府將要求國會同意透過「外國軍事融資」，加碼對台軍售。 翻攝自白宮官臉書

【文．林齊萩】

台灣已付款的武器交付日期延宕，美國現在卻要台灣貸款買武器。英國媒體報導，白宮將要求國會同意透過「外國軍事融資」系統（Foreign Military Financing，FMF），加碼對台軍售，以加快腳步向台灣供應武器，一旦國會同意，將是台灣首次經此管道獲得美國武器。白宮擬於本月向國會提交請求這項要求。

英國《金融時報》（Financial Times）日前引述2名知情人士指出，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）預計向國會提出的烏克蘭補充預算請求，將包括對台加碼軍售，作為加速向台灣提供武器的部分努力。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）3日被問及此事時，不願證實這項報導，但他重申，美國認真履行基於《台灣關係法》承諾，持續支持台灣自我防衛，美國政府有不同權限得以落實這項承諾，也會探索適當方式。

依據美國2023財政年度國防授權法（NDAA），美國國會授權美國總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。法案也授權自2023至2027年，透過美國國務院「外國軍事融資」計畫，提供台灣100億美元無償軍援，每年至多20億美元。

但去年12月21日，美國兩黨國會議員21日公布對《2023財政年度撥款法案》的協商結果，美國並未將可對台最多20億美元無償軍援的部分列入2023年度撥款，而是改以軍事貸款的方式提供，且台灣必須在12年內償還貸款。

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