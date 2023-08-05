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台灣能源政策是即興演出 經濟部再次反駁 但卻曝露真相

聯合新聞網／ 獨家報導
唐獎永續發展獎得主傑佛瑞薩克斯批台灣能源政策是即興演出。 翻攝唐獎官方網站
唐獎永續發展獎得主傑佛瑞薩克斯批台灣能源政策是即興演出。 翻攝唐獎官方網站

【文．林齊萩】

第五屆唐獎永續獎得主傑佛瑞薩克斯（Jeffrey D. Sachs）日前指出，台灣官方以「2025非核家園」作為能源政策目標，但如何執行策略不明，能源占比宛如「即興演出」，整體缺乏長期規畫。針對原先政策宣示「綠電占比20％會在2025年達標」一事，經濟部3日發新聞稿表示，預估要到2026年10月才能完成。等於再次宣布政策跳票。

薩克斯在演講中表示，台灣官方致力推動「2025非核家園」政策時，在所有能源占比中，天然氣占50％、燃煤占30％、再生能源占20％，加總起來，還是有80％是使用石化燃料，「這不是策略、不是去碳化，是即興演出」，完全看不出來長期能源政策規畫為何。

薩克斯警告，在全世界都朝去碳化方向前進時，若能源主要還是以化石燃料為主，相關產品是否就無法走向國際？台灣以出口導向為主，在全球減碳潮流下，恐得擔心產業能否走出國際。

薩克斯會後進一步說明，台灣能源政策最大問題在於沒清楚的策略，只有短期措施，缺乏長期讓能源體系更有韌性的策略；台灣政府所提能源占比，就他來看，不叫做策略，因為這與去碳化、長期能源安全沒太大關係，反而比較像即興式演出。

實際上，台灣再生能源建置進度確實較預期延後，經濟部上月21日公布最新全國電力資源供需報告，揭露2023年至2029年用電及供電預估，報告顯示再生能源建置進度較預期延後，原預估2025年綠電占比要達20％，最新調整為15.5％，至少必須等到2026年10月再生能源才會達到20％的目標。

經濟部3日再次解釋綠電占比無法在2025年達到20%的主因有三：

一，總用電量（分母）變大，導致原規劃的佔比變動。08年至16年的經濟成長率為2.9％，16年至22年則是3.4％，經濟成長加上半導體投資帶動用電成長較高；

第二，離岸風電風場合約原就容許隔年併網、加上發電旺季在秋冬，因此年度電量計算會反映在隔年；

第三，光電、風電建設都深受疫情影響。施工人員的出入境及相應防疫安排，國際施工船、材料等等的短缺及運送困難。

民眾黨立委邱臣遠批評，現在台灣不僅缺電、更缺綠電，2025年綠電占比20%確定跳票，蔡政府8年任期無法兌現的政見，卻刻劃未知8年的願景給業者等待。

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