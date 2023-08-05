快訊

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

成都世大運／許育修、黃琮豪男雙摘金 網球明天再拚3金

張顯耀：整合在野力量 郭台銘是關鍵

聯合新聞網／ 獨家報導
張英傑攝
張英傑攝

【文．張英傑】

前立法委員、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀今（4）日今天公布民調表示，所謂在野大聯盟，從各種角度來說，確實需要聯盟，聯盟才會有贏的機會；根據協會公布的民調，很顯然郭台銘是未來在野力量整合關鍵。

兩岸圓桌論壇今天在台大校友會館舉辦「2024台灣總統大選與中美關係互動與影響論壇」，論壇由義守大學副校長李樑堅主持，並邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政大國關中心教授湯紹成、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、成功大學政治系教授丁仁方、前監察委員葉耀鵬等人出席。

張顯耀接受媒體聯訪時表示，今天民調出來，很清楚的是，做了賴清德、侯友宜跟柯文哲的民調，排序一如往常；如果郭台銘宣布參選，從今天的民調來看，侯友宜略贏郭台銘，兩者很接近，可是郭柯合作的話，這一組跟賴清德不相上下，換句話說，這一組確實未來有機會。

兩岸圓桌論壇協會提供
兩岸圓桌論壇協會提供

張顯耀也說，從今天的民調來看，所謂在野大聯盟，從各種角度來說，確實需要聯盟，聯盟才會有贏的機會，任何一個參選的，單獨出來選，如果沒有跟其他人合作、整合的話，贏得機會是很低的，這是事實。

根據兩岸圓桌論壇協會今天發布的民調，若賴清德、侯友宜、柯文哲參選，總統支持度為，賴清德35.4%、柯文哲33.3%、侯友宜18.0%；若郭台銘跟柯文哲合作參選，三組總統候選人支持度為，賴清德35.6%、郭柯搭配34.8%、侯友宜17.4%。

兩岸圓桌論壇協會提供
兩岸圓桌論壇協會提供

這份調查由兩岸圓桌論壇協會委託QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年7月28日至2023年7月31日進行，調查對象為全台22縣市且年滿20歲之一般民眾。

此次調查採用市話、手機雙底冊方式進行，其中市話部分完成500份、手機部分完成571份，合計共完成1071份有效樣本，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權處理。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

影／吸新竹客家票 侯友宜首度參拜新埔褒忠亭義民廟

影／侯友宜參拜新竹義民廟 與前縣長林光華敘舊

柯文哲勸胞妹柯美蘭選立委…前幕僚酸：柯曾說他非阿扁 現卻找家人選？

若成「四腳督」局面結果曝！洪孟楷：四個人都會是躺著選

相關新聞

大陸調查台灣貿易壁壘 恐阻礙台灣加入CPTPP

國民黨大陸事務部主任、政大經濟系教授林祖嘉4日在「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇」表示，大陸對台灣提出的2455項貿易壁壘調查，會是台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的關鍵問題與障礙。

張顯耀：整合在野力量 郭台銘是關鍵

前立法委員、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀今（4）日今天公布民調表示，所謂在野大聯盟，從各種角度來說，確實需要聯盟，聯盟才會有贏的機會；根據協會公布的民調，很顯然郭台銘是未來在野力量整合關鍵。

侯友宜訪日未將「台灣有事即日本有事」的火引向賴清德

日本人現在最怕「台灣有事就是日本有事」，可惜，國民黨總統候選人侯友宜此次訪日，卻沒有適時將日本人這種「畏戰之火」引向「台獨政治工作者」、民進黨總統候選人賴清德，反而被日媒歸為「親中者」。

台灣能源政策是即興演出 經濟部再次反駁 但卻曝露真相

第五屆唐獎永續獎得主傑佛瑞薩克斯（Jeffrey D. Sachs）日前指出，台灣官方以「2025非核家園」作為能源政策目標，但如何執行策略不明，能源占比宛如「即興演出」，整體缺乏長期規畫。針對原先政策宣示「綠電占比20％會在2025年達標」一事，經濟部3日發新聞稿表示，預估要到2026年10月才能完成。等於再次宣布政策跳票。

疑美論又一例 付錢的武器遲交 卻要台灣貸款買武器

台灣已付款的武器交付日期延宕，美國現在卻要台灣貸款買武器。英國媒體報導，白宮將要求國會同意透過「外國軍事融資」系統（Foreign Military Financing，FMF），加碼對台軍售，以加快腳步向台灣供應武器，一旦國會同意，將是台灣首次經此管道獲得美國武器。白宮擬於本月向國會提交請求這項要求。

跟拜登政府唱反調 英特爾在深圳建晶片創新中心

儘管拜登政府不斷要求美國半導體廠減少與陸企交易，但美國晶片大廠英特爾近日在廣東深圳設立並啟動「科技創新中心」，聚焦人工智慧（AI）、晶片應用開發、數位化發展等領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦