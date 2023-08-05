張顯耀：整合在野力量 郭台銘是關鍵

【文．張英傑】

前立法委員、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀今（4）日今天公布民調表示，所謂在野大聯盟，從各種角度來說，確實需要聯盟，聯盟才會有贏的機會；根據協會公布的民調，很顯然郭台銘是未來在野力量整合關鍵。

兩岸圓桌論壇今天在台大校友會館舉辦「2024台灣總統大選與中美關係互動與影響論壇」，論壇由義守大學副校長李樑堅主持，並邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政大國關中心教授湯紹成、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、成功大學政治系教授丁仁方、前監察委員葉耀鵬等人出席。

張顯耀接受媒體聯訪時表示，今天民調出來，很清楚的是，做了賴清德、侯友宜跟柯文哲的民調，排序一如往常；如果郭台銘宣布參選，從今天的民調來看，侯友宜略贏郭台銘，兩者很接近，可是郭柯合作的話，這一組跟賴清德不相上下，換句話說，這一組確實未來有機會。

兩岸圓桌論壇協會提供

張顯耀也說，從今天的民調來看，所謂在野大聯盟，從各種角度來說，確實需要聯盟，聯盟才會有贏的機會，任何一個參選的，單獨出來選，如果沒有跟其他人合作、整合的話，贏得機會是很低的，這是事實。

根據兩岸圓桌論壇協會今天發布的民調，若賴清德、侯友宜、柯文哲參選，總統支持度為，賴清德35.4%、柯文哲33.3%、侯友宜18.0%；若郭台銘跟柯文哲合作參選，三組總統候選人支持度為，賴清德35.6%、郭柯搭配34.8%、侯友宜17.4%。

兩岸圓桌論壇協會提供

這份調查由兩岸圓桌論壇協會委託QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年7月28日至2023年7月31日進行，調查對象為全台22縣市且年滿20歲之一般民眾。

此次調查採用市話、手機雙底冊方式進行，其中市話部分完成500份、手機部分完成571份，合計共完成1071份有效樣本，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權處理。