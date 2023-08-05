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跟拜登政府唱反調 英特爾在深圳建晶片創新中心

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自intel官網
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【文．陸懷恩】

儘管拜登政府不斷要求美國半導體廠減少與陸企交易，但美國晶片大廠英特爾近日在廣東深圳設立並啟動「科技創新中心」，聚焦人工智慧（AI）、晶片應用開發、數位化發展等領域。

《南華早報》報導，美國晶片巨擘英特爾和深圳市南山區政府7月29日啟動大灣區「科技創新中心」，並舉行開幕儀式。該創新中心依託南山區的產業及政策資源優勢，結合英特爾創新技術、產品組合，匯聚合作企業的創新活力，致力成為大陸領先、國際一流的創新高地。

北京自2019年公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》後，迄今大灣區已建34家國家級、71家省級國際科技合作基地、20家粵港澳聯合實驗室，國家高新技術企業達5.7萬家。《亞洲週刊》說，此區區域科技創新綜合水準已邁入全球「第一方陣」，「廣深港」科技集群在全球創新指數排名連3年位居第二位。

英特爾中國區董事長王銳在中心啟動儀式說：「我們將進一步發揮英特爾的技術和生態系統優勢，促進大灣區和全國各地新興行業的融合與發展，發展數位經濟。」

《南華早報》表示，在美中關係惡化、華府不斷升級晶片出口限制之際，英特爾是試圖維持在這世界第二大經濟體業務的多家美國科技巨擘之一，而這場科技戰也推動大陸對晶片的需求。本月稍早，英特爾執行長季辛格剛結束對大陸的低調訪問，是他3個月內第二次訪陸。

對深圳科技創新中心的成立，英特爾表示，將與 6 家大陸本土科技企業合作，這些企業也都在啟動儀式上與英特爾簽協議，將建立多個聯合實驗室，聚焦低碳和節能資訊技術解決方案、個人電腦和伺服器晶片及智慧交通等領域。

《上觀新聞》稱，英特爾承諾為位於南山區的公司提供技術支持和資源支持，並協助進行市場推廣。報導稱，就在科技創新中心成立兩周前，英特爾推出一款符合美國出口要求的訓練人工智慧系統處理器，將賣給大陸客戶使用。

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