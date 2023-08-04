快訊

成都世大運／最後10公尺遭超車 王冠閎200公尺蝶式奪銀

U12世界盃／王羽翔抗韓完投完封 中華隊7連勝進冠軍戰

五角大廈認了 殲-20數量可能已經超過F-22

聯合新聞網／ 獨家報導
殲-20戰鬥機是未來解放軍空軍主力。 珠海航展提供
殲-20戰鬥機是未來解放軍空軍主力。 珠海航展提供

【文．楊俊斌】

據《中國時報》報導，8月2日，資深記者科爾頓·瓊斯在美國五角大廈官方微博上報導，現在大陸殲-20的數量已經超過F-22，年產量已經達到了100架，這已經超過了外界的預期。

該文章援引西方觀察家里克·喬伊在《外交家》雜誌上所發表的一篇文章，喬伊預估道，到2023年年底，中國殲-20戰機的年產量會飛速提升，可能達到100架；到2024年，對大陸而言，每年100架的年生產量更是一件很輕鬆的任務，甚至數量還會更新。

喬伊還估算，2022年，中國生產、交付的殲-20戰機產量為70架，估計中國的殲-20戰機數量已經在200架到250架之間。

如果喬伊預估數量準確的話，顯然中國擁有的殲-20數量已經超過美國的F-22數量，截止現在，美軍共擁有187架F-22。

喬伊還表示，此前外界預估解放軍殲-20的數量若要超過F-22，可能在2027年之後，但從現實情況分析，顯然解放軍提前4年完成目標。

對於殲-20，外界普遍關注兩個問題：一，它的國產發動機換裝；其二，它的年生產量。之前，《中國時報》也曾披露，殲-20的生產量正在暴增，平均8天造一架，年生產量能夠達到120架。

台媒還表示，解放軍所服役的殲-20的數量已經達到了200架，其中有100架部署到了東部沿海。儘管數字存在出入，但表達一個事實，殲-20的數量已經超過F-22。

台媒認為，既然五角大廈的官方微博上刊登了喬伊的分析文章，這就表示五角大廈已經認了殲-20數量超越F-22數量的事實。

外界總是習慣性地將殲-20與美軍的F-22、F-35做比較，數量、性能是兩個最重要的對比標準。

從數量對比看，殲-20數量超越F-22並不奇怪，因為F-22已經停產，數量已經非常固定，而殲-20卻在不斷地生產，數量超過F-22只是早晚的事。

不過針對數量的比較，台灣退役少將栗正傑一直很不以為然，在他看來，殲-20與F-35、F-22所承擔的任務不同，殲-20是立足於本土防禦，而F-35、F-22立足於美軍的全球戰略需要，如果再加上美國盟友的需求，F-35的生產量自然很高。

在性能方面，觀察家一直都有不同的說法，在中國專家看來，除了發動機外，殲-20幾乎在所有指標上都超越F-22和F-35，而現在國產發動機換裝並試驗成功，就意味殲-20已經彌補了自己這一短板，正加緊趕超美軍的F-22和F-35。

瓊斯則表示，西方觀察家則存在不同的意見，一些專家認為殲-20的性能仍低於美軍的F-22和F-35；還有一些專家認為，殲-20並不比美軍的隱形戰機差，航電系統、機身設計、系統分布都足以與F-35相媲美、但要優於F-22戰機。

不過，瓊斯特別提到，2022年美國太平洋空軍司令給出的一句回憶，在東海上空，殲-20曾與美軍的F-35近距離接觸，殲-20給他們留下了很深刻的印象。這或許預示著殲-20在性能方面不輸美軍F-35和F-22，完全可以相媲美。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

瓊斯博士最後一戰 「命運輪盤」台美票房奪冠

獨／哈里遜告別「印第安納瓊斯」憶最後一天　親喊「想去台灣」

影迷等不及了！橫跨42年《印第安納瓊斯》經典最終章！影史最強冒險英雄「福伯」重磅回歸

鳳凰城四星合體薪資爆滿 太陽還剩多少補強籌碼？

相關新聞

當好北京護城河 涿州被犧牲？

涿州雨停了！昨下午5點多，《時代週報》引述勇士（化名）說，他手機陸續收到消息，「家人聯繫上了！之前聯繫不上的朋友都聯繫上了！開心！」勇士用了多個驚嘆號，形容他的開心。但有人開心，也有人不開心，「要當好首都護城河」、「要保雄安新區」、「涿州洩水量最慢一個月才洩完」等訊息充斥，輿論質疑，涿州成了保護北京的犧牲者，讓200萬人口受災受難？

五角大廈認了 殲-20數量可能已經超過F-22

據《中國時報》報導，8月2日，資深記者科爾頓·瓊斯在美國五角大廈官方微博上報導，現在大陸殲-20的數量已經超過F-22，年產量已經達到了100架，這已經超過了外界的預期。

王毅是否受邀訪美？陸媒：視美方處理賴清德過境而定

中共外事辦主任王毅回鍋外長後，美國國務卿布林肯表態邀王毅訪美，但正式邀請至今已經5天，中方就是不答覆，陸媒稱，要看美國處理副總統賴清德訪美結果而定，大國外交姿態作足作滿，逼使布林肯再重申，盼雙方保持對話。

搶回「戰爭之王」寶座 美軍力拚重振砲兵

美國重新正視「戰爭之王」，力拚重振砲兵體系，美國陸軍未來指揮部（Army Futures Command）指揮官雷尼將軍（Gen. James Rainey）表示，美國陸軍正在進研擬一項新的常規火力戰略（Conventional Fires Strategy），預計將在今年年底前完成修訂，雷尼在烏克蘭戰場上所看到的殘酷現實，真正致命的還是常規火砲、高爆火砲。

大陸神鷹400火箭炮 全球唯一垂直發射 射程可比短程飛彈

中國武器發展使受到了很多國家關注，在印象中覺得短期之內很難有大幅進展，但中國用實力告訴了外界，不僅能夠完全的發展，還可以進行一些技術運用上的調整，其中最引人注目的就是的火箭炮，中國的火箭炮有著多方面的發展優勢，最主要的就是價格非常的便宜。

26架艦載機包抄 殲-15升空驅離 中美航母海上對決首次公開

《央視》播出融媒體影片《逐夢》系列，提到大陸航母「山東艦」在海上遭外軍艦機環形偵察，軍機數量從5批10架、逐步增到19批26架，飛行參數非常規，促使大陸航母進入一級戰備。上海學者撰文稱，這很可能是二戰後第一次被公開披露的兩艘大型航母的海上對決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦