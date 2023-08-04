五角大廈認了 殲-20數量可能已經超過F-22

【文．楊俊斌】

據《中國時報》報導，8月2日，資深記者科爾頓·瓊斯在美國五角大廈官方微博上報導，現在大陸殲-20的數量已經超過F-22，年產量已經達到了100架，這已經超過了外界的預期。

該文章援引西方觀察家里克·喬伊在《外交家》雜誌上所發表的一篇文章，喬伊預估道，到2023年年底，中國殲-20戰機的年產量會飛速提升，可能達到100架；到2024年，對大陸而言，每年100架的年生產量更是一件很輕鬆的任務，甚至數量還會更新。

喬伊還估算，2022年，中國生產、交付的殲-20戰機產量為70架，估計中國的殲-20戰機數量已經在200架到250架之間。

如果喬伊預估數量準確的話，顯然中國擁有的殲-20數量已經超過美國的F-22數量，截止現在，美軍共擁有187架F-22。

喬伊還表示，此前外界預估解放軍殲-20的數量若要超過F-22，可能在2027年之後，但從現實情況分析，顯然解放軍提前4年完成目標。

對於殲-20，外界普遍關注兩個問題：一，它的國產發動機換裝；其二，它的年生產量。之前，《中國時報》也曾披露，殲-20的生產量正在暴增，平均8天造一架，年生產量能夠達到120架。

台媒還表示，解放軍所服役的殲-20的數量已經達到了200架，其中有100架部署到了東部沿海。儘管數字存在出入，但表達一個事實，殲-20的數量已經超過F-22。

台媒認為，既然五角大廈的官方微博上刊登了喬伊的分析文章，這就表示五角大廈已經認了殲-20數量超越F-22數量的事實。

外界總是習慣性地將殲-20與美軍的F-22、F-35做比較，數量、性能是兩個最重要的對比標準。

從數量對比看，殲-20數量超越F-22並不奇怪，因為F-22已經停產，數量已經非常固定，而殲-20卻在不斷地生產，數量超過F-22只是早晚的事。

不過針對數量的比較，台灣退役少將栗正傑一直很不以為然，在他看來，殲-20與F-35、F-22所承擔的任務不同，殲-20是立足於本土防禦，而F-35、F-22立足於美軍的全球戰略需要，如果再加上美國盟友的需求，F-35的生產量自然很高。

在性能方面，觀察家一直都有不同的說法，在中國專家看來，除了發動機外，殲-20幾乎在所有指標上都超越F-22和F-35，而現在國產發動機換裝並試驗成功，就意味殲-20已經彌補了自己這一短板，正加緊趕超美軍的F-22和F-35。

瓊斯則表示，西方觀察家則存在不同的意見，一些專家認為殲-20的性能仍低於美軍的F-22和F-35；還有一些專家認為，殲-20並不比美軍的隱形戰機差，航電系統、機身設計、系統分布都足以與F-35相媲美、但要優於F-22戰機。

不過，瓊斯特別提到，2022年美國太平洋空軍司令給出的一句回憶，在東海上空，殲-20曾與美軍的F-35近距離接觸，殲-20給他們留下了很深刻的印象。這或許預示著殲-20在性能方面不輸美軍F-35和F-22，完全可以相媲美。