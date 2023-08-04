當好北京護城河 涿州被犧牲？

【文．邢雲】

涿州雨停了！昨下午5點多，《時代週報》引述勇士（化名）說，他手機陸續收到消息，「家人聯繫上了！之前聯繫不上的朋友都聯繫上了！開心！」勇士用了多個驚嘆號，形容他的開心。但有人開心，也有人不開心，「要當好首都護城河」、「要保雄安新區」、「涿州洩水量最慢一個月才洩完」等訊息充斥，輿論質疑，涿州成了保護北京的犧牲者，讓200萬人口受災受難？

河北涿州剛經歷明顯強降水過程─—7月29日8時至8月1日11時，涿州全市平均降水量355.1毫米，最大降水量為兩河村的435.7毫米，多個鄉鎮、街道降水量均超300毫米。

有涿州市民在網上爆料，當地官方下令將涿州蘭溝窪作為蓄洪區後，洩洪通知發得倉促，「收到通知到被淹只有一小時」，導致拒馬河、小清河、白溝河沿線100多個村莊，數10萬應事先疏散的民眾被困在水深超過3米的大水之中。涿州一半市區被淹沒，約13.4萬居民受災，該市1/6民眾被撤離。

《南方都市報》報導，大陸水利部曾要求確保雄安新區、北京大興機場絕對安全；河北省委書記倪岳峰赴災區視察也表示，要有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，堅決當好首都的「護城河」。外界質疑，官方因此犧牲涿州，力保首都北京和「千年大計」的雄安新區。

「為什麼只確保這兩地方？」微博大咖方舟子在推特提出這樣的問題，引起廣泛迴響。

對網上流傳「保北京向涿州分洪」的說法，《環球時報》前總編胡錫進在微博反駁說，這是「反常識說法」，因涿州地處北拒馬河下游，北京市房山區處在該河上游，處下游的涿州怎可能為保上游的平安在縣域內分洪？永定河雖開閘放水，但涿州大部分轄區不在永定河的下游。

《澎湃新聞》也引述中國水利水電科學研究院工程師程曉陶闢謠，涿州屬於大清河水系，北京屬永定河水系，蓄滯洪區運用是「在流域的尺度做統籌考慮」，有效性是對下游（不是上游的北京），「蓄滯洪區的應用是針對天津」。

儘管如此，河北省水利廳副廳長李娜表示，降雨雖停止，但蓄滯洪區退水還需要一段時間，「快的要一星期、慢則要一個月」。

同時，《京報網》披露，許多外地和民間救援隊遲遲未到涿州，竟是在等受災地區開「邀請函」；按規定，外地和民間救援隊需受災地區開具「邀請函」，才可出發跨省救援。

北京應急管理局志願者李萍也透露，涿州市應急管理局也受洪水浸泡而斷電，「應急管理局公章」在另棟大樓內，正安排工作人員涉水去取。

消息一出引發各方抨擊。涿州官方昨強調，「只要是專業救援隊就可以來」，並稱已有藍天救援隊、公羊救援隊等150支民間救援力量抵涿州，河北省也調派六市消防救援支隊增援。