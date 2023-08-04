王毅是否受邀訪美？陸媒：視美方處理賴清德過境而定

【文．邢雲】

中共外事辦主任王毅回鍋外長後，美國國務卿布林肯表態邀王毅訪美，但正式邀請至今已經5天，中方就是不答覆，陸媒稱，要看美國處理副總統賴清德訪美結果而定，大國外交姿態作足作滿，逼使布林肯再重申，盼雙方保持對話。

7月25日，中共前外長秦剛消失「滿月」後，人大常委會議宣布秦剛「免兼」外長，由王毅回鍋外長。隨後，美國務院發言人米勒說，主管東亞太平洋事務助卿康達，31日在華府與中共外交部美大司長楊濤會晤，已清楚表達轉邀請王毅訪美。中共外交部8月3日說，北京願就有關計畫繼續與美保持溝通，但至今未回覆王毅的美國行。

今年5月，美國國安顧問蘇利文訪中後，6月布林肯、氣候特使凱瑞、前國務卿季辛吉絡繹於途，商務部長雷蒙多也將在月底赴京，顯示美國修復雙邊關係的急切。

美方急著修復對中關係原因不外有二，一，拜登盼穩定中美關係，勿成明年底美國大選絆腳石；二，如季辛吉所擔心，中美形勢較想像嚴峻，再不擴大溝通交流，5至10年後，必有一戰。

美國從「修昔底德陷阱」思考必得此結論，但北京胸有成竹，戰不戰「操之在我」，戰略胸有成竹，自然在戰術上藐視敵人，「以我為主」讓中國在中美兩強對峙中佔上風。

王毅回鍋任外長前，2013年接替楊潔篪出任外長，2016年受邀訪美時，邀請他的就是當時美國國務卿凱瑞。秦剛離職後，強國外交靠王毅，早就全球各地跑，訪不訪美國，對中國、對王毅意義不大，但對美國想安定兩強關係、穩定拜登對華政策，與總統大選關係十足，北京確實能以逸待勞。

也因此，深圳「直新聞」評論說，中方遲未回應王毅訪美原因在，中方還沒看到美方對下列三件事有落實跡象：一，取消對華進口商品加徵關稅；二，放棄對中晶片、技術出口限制；三，台灣問題上不得一次次「玩火」。

特約評論員陳冰說，美政府已有3位高官訪中，雷蒙多也將在8月底訪中，但拜登政府日前首次利用「總統特別提款權」，對台提供價值3.45億美元軍援，「這是挑撥兩岸關係，干涉中國內政，怎讓中國外長去訪美？」

陳冰另引述大陸駐美大使謝鋒稱，賴清德訪美是向中美衝來的一頭「灰犀牛」，如果美方處理方式超出中國底線，不排除中方讓美方的邀請信變成廢紙一張；「王毅是否訪美，什麼時候訪美，就看美國怎麼做了，特別是看美方如何處理賴清德訪美。」

賴清德12日率團出訪巴拉圭，參加巴國新總統貝尼亞就職典禮，來回過境美國紐約與舊金山；表面看，台美處理賴清德「過境訪美」與過去無異，但看細節就知差很多。

賴清德在美過境「急促」到不符對待國家副元首禮節；去程12日抵紐約、13日晚離美，回程16日下午飛舊金山，17日凌晨離美。試問在停留如此短暫，既沒安排拜會AIT總部，恐也見不了美國官員，頂多與議員、僑界餐敘，且不能公開，「低調再低調」，正是美國顧慮北京態度的展現。

且由於賴清德的「務實台獨工作者」標籤，中共回應賴清德訪美和過去回應蔡英文訪美明顯不同。中共外交部稱，「堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑」；國台辦發言人朱鳳蓮甚至使用「不得安排賴清德過境訪美」用語，表達北京的堅決態度。

整體而言，美方讓賴清德「過境美國」，表明中美硬槓因素未除，預料王毅最快訪美也是在8月下旬後。但較令人擔心的是，中共對賴清德訪美「上綱上線」，必然對其在美言行表達不滿，若果真如此，中美就要花更多力氣收拾殘局；因此，布林肯才會說，「我期待（與王毅）能有見面機會，延續我訪北京時進行的重要對話。」