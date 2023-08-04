搶回「戰爭之王」寶座 美軍力拚重振砲兵

【文．楊俊斌】

美國重新正視「戰爭之王」，力拚重振砲兵體系，美國陸軍未來指揮部（Army Futures Command）指揮官雷尼將軍（Gen. James Rainey）表示，美國陸軍正在進研擬一項新的常規火力戰略（Conventional Fires Strategy），預計將在今年年底前完成修訂，雷尼在烏克蘭戰場上所看到的殘酷現實，真正致命的還是常規火砲、高爆火砲。

根據美國《防務新聞》（Defense News）報導，雷尼接受採訪時表示：「我們進行了一個非常謹慎的戰略火力研究，為長程精確火力的努力提供了支持，同時，也對常規火力下足了研究功夫，固然精確火力重要，但常規火力也同樣重要」；這將有助於制定砲兵戰略，並考慮到烏克蘭局勢以及美國陸軍太平洋司令部在常規火力方面的需求。

雷尼透露，美國陸軍正在著手制定一項新的常規火力戰略，預計將在今年年底前完成。

美軍已經提供烏克蘭至少198門155毫米榴彈炮、72門105毫米榴彈炮、數百萬發炮彈和38套高機動火箭炮系統。

全新的戰略規畫將會決定現有和未來美國陸軍所需的能力和容量，該戰略還將考慮利用新技術增強戰場上的常規火力，例如更新型的推進藥，使得中程火砲就能增加射程。

機器人技術是另一會影響戰略的領域，比如彈藥的自動裝填裝置，美國陸軍已經對火砲的自動裝填進行實驗，並致力於改進榴彈炮的整體射擊速率。

雷尼還指出：「我們的一些北約盟友擁有一些真的很好的裝備和能力，我們對此很感興趣。」目前，美國陸軍正在開發一套擁有增程的火砲系統，該系統使用由貝宜系統（BAE Systems）製造的M109A7榴彈砲（Paladin Integrated Management, PIM）底盤上安裝58上倍徑的長砲管。

另外，美軍還以正在開發的20套延增程火砲系統（ERCA）的原型機，其中2套將用於破壞性測試，其餘的18套將交付給一支部隊，在2023財政年度第4季度前裝備這些武器，該部隊隨後將對這些火砲進行為期一年的操作測試。

早期原型機測試發現沒打幾發砲彈，砲管就磨損的很嚴重，導致壽命短暫，因此ERCA在戰略中的角色仍然有待觀察，即便如此，雷尼表示：「延長射程火力的需求絕對是一個有效的需求。」

他說：「我認為我們在烏克蘭所看到的一切，所有新興技術都是關於精準打擊有關，但在戰場上真正致命的還是常規火砲—高爆火炮。」