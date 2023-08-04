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大陸神鷹400火箭炮 全球唯一垂直發射 射程可比短程飛彈

聯合新聞網／ 獨家報導
中國大陸發展的衞士型火箭射程可達400公里。 楊俊斌
中國大陸發展的衞士型火箭射程可達400公里。 楊俊斌

【文．楊俊斌】

中國武器發展使受到了很多國家關注，在印象中覺得短期之內很難有大幅進展，但中國用實力告訴了外界，不僅能夠完全的發展，還可以進行一些技術運用上的調整，其中最引人注目的就是的火箭炮，中國的火箭炮有著多方面的發展優勢，最主要的就是價格非常的便宜。

根據目前的數據，中國的火箭炮不僅造價便宜，並且使用性能更高，在現代一些科研技術普及比較頻繁的情形之下，中國的火箭炮不僅能夠和現代科技達成共同運用，一些最為基礎的發展，也能夠直接使用。

一款叫做神鷹400的火箭炮更是創造優勢和可能，這款火箭炮是目前為止全球唯一一款能夠垂直發射的火箭炮。

為了讓火箭炮以及一些飛彈能夠更快的發射出去，會有一個傾斜的角，能夠給創造動力，又能夠達到最大的推動，但隨著使用上的增加就有垂直發射的出現，垂直發射能夠達到更精確的命中程度。

神鷹400個是目前為止全球唯一可以垂直發射的火箭炮，畢竟歐洲國家對於火箭炮的研製非常的少，火箭炮也算是中國特有的，火箭軍就是對火箭炮及飛彈來進行運用。

火箭炮還有最主要的發展就在於能夠擺脫很多的發射方式，火箭炮需要依靠發射台，但中國製造的火箭炮卻完全摒棄了這方面的缺點；既可以搭載發射，又可以在車上發射，點火發射也可以多種多樣的發射模式，由於造價並不高，所以中國的火箭炮還可以達到一次性的利用用完就丟。

中國的神鷹400火箭炮射程堪比短程導彈，但火箭炮也有缺點，在誤差上會比較大，發射方式不統一，也就會造成比較大的誤差。

在火箭炮中，造價便宜就是最大的優點，同樣也由於這樣的優點深受其他國家的喜愛，大多數國家從中國購買武器，只要預算不太充裕，但又想要有威力，都會選擇火箭炮。

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