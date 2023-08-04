26架艦載機包抄 殲-15升空驅離 中美航母海上對決首次公開

【文．邢雲】

《央視》播出融媒體影片《逐夢》系列，提到大陸航母「山東艦」在海上遭外軍艦機環形偵察，軍機數量從5批10架、逐步增到19批26架，飛行參數非常規，促使大陸航母進入一級戰備。上海學者撰文稱，這很可能是二戰後第一次被公開披露的兩艘大型航母的海上對決。

「山東艦」在西太平洋遠洋海訓發生的一幕，被記錄在8月2日央視播出的《逐夢》系列。短短幾句話背後，很可能是中共航母與美軍航母「尼米茲號」在大洋上的一次對決交鋒。

上海市公關研究院學委會副秘書長「墨讀春秋」在《今日頭條》發文指出，做出這樣的判斷，主要理由有二：一，可出動這樣多艦載機，同時保證起降頻率，只有美國航母才能做到，19批26架，也是美國海軍航母很典型的襲擾戰術；二，此前披露的山東艦航跡看，4月11日到12日山東艦與美國「尼米茲號」航母同處宮古島南部海域，兩艦最近距離一度不到300公里，符合央視節目中的說法。

美軍航母「尼米茲號」4月在宮古海峽與山東艦遭遇，最近相距300公里，當時尼米茲號曾出動艦載機包圍山東艦。圖為停滿戰機的尼米茲號。 取材鳳凰網

前立委郭正亮認為，戰術上這就是對著幹，因艦載機作戰半徑在800至1000公里，所以事實上都在範圍內。

擁有54萬粉絲的「墨讀春秋」說，如果這判斷正確，很可能是二戰後，第一次被公開披露的兩艘大型航母的海上對決。從節目說法看，外軍艦機應是被共軍殲-15艦載機有效驅離，意味在這次對決中，年輕的山東艦沒落下風，反而給美國人一點顏色。

圖為甲板上停滿殲-15戰機的山東艦。 取材今日頭條

今年4月初蔡英文訪美與美眾院議長麥卡錫會面後，中共「山東艦」航母編隊即在西太平洋進行為期近月遠航訓練。大陸軍事專家說，山東艦參加「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習、同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練外，還首次進行彈道飛彈與航艦編隊聯合作戰演練。

不過據當時台媒報導，共軍4月8日至10日展開「環台軍演」時，山東艦首度在台灣東部太平洋海域參演，而「尼米茲號」航母原在台灣東部400浬處進行「監控」，不料當共軍8日開始軍演時，尼米茲號竟掉頭，離開疑似「落跑」。

「墨讀春秋」表示，山東艦航母參加完台島周邊演習後並未返回母港，而是直接向東，朝西太平洋的關島方向挺進，開始首次成體系赴西太平洋的遠海戰備訓練。當時，山東艦一度逼近關島以西約400浬位置，事實上是將關島納入解放軍航母戰鬥群打擊範圍，也一度讓美國人大為緊張。

同時，根據日本防衛省報告指稱，4月7日到16日間，山東艦共起降殲-15艦載機超過220架次，艦載直升機超過110架次。「這數字對一艘年輕的滑躍航母來說，還是相當可觀的。」

不過，文章仍提醒要清晰看到彼此差距。「尼米茲號」航母執行打擊航母任務時，首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動維持100架次左右。央視提到外軍艦機可一次出動19批26架，出動效率確實驚人，哪怕考慮到中美航母性能差異，仍得承認，解放軍在航母運用上有極大提升空間。」

山東艦完成西太平洋海訓返母港後，就有軍事專家斷言，這標誌遼寧艦和山東艦都具備了遠洋部署能力，「中國正式迎來雙航母時代。」而從這次披露的消息顯示，面對美軍航母艦載機抵近偵察，山東艦出動艦載機驅離，說明山東艦並非沒一戰之力。

更重要是，如果未來遼寧艦完成大修重新入列，解放軍就有兩艘可進行遠洋部署的航母，這甚至可能意味，美軍關島基地附近，將在每年1/3甚至一半時間存在一艘中國航母，這對美國人來說，會是極大的壓力。