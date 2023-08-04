柯文哲語不驚人死不休 阿北聲量維持第一名

【文．楊雪妍】

郭台銘的類參選，不僅攪亂一池春水，更讓柯文哲語出驚人。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/1到8/2的潛在候選人聲量排名柯文哲維持第一名，聲量是31,406，第二名是賴清德，聲量是20,714，第三名是侯友宜，聲量是12,052。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是udn.com 聯合新聞網fb在討論「談郭台銘若參選總統 柯文哲：賴清德百分百當選」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2638筆，網友表示「唯一支持郭董」、「郭有談判籌碼了」、「這個假設成立的話，賴清德的第一大貴人就是郭台銘了」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是ETtoday新聞雲FB 在討論「「整合空屋、囤房稅！避免炒作」賴清德：讓民眾確實有自己的房」，討論聲量1702筆，網友表示「早點睡……夢裡啥都有!!」。第三名的侯友宜，主要是TVBS新聞FB 在討論「侯友宜內參民調「超柯趕賴」！郭正亮：看到辣個男人的效應」，討論聲量有427筆，網友表示「國瞑黨選上前就開始學會說謊….選上後還得了！不就跟冥燼擋沒兩樣」。