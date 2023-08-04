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陸委會諮委：台生赴陸參加機器人競賽會被剽竊 被酸井底之蛙

聯合新聞網／ 獨家報導
首屆「海峽兩岸責少年工業機器人」競賽3月4日在福州舉行。 取自中新網
首屆「海峽兩岸責少年工業機器人」競賽3月4日在福州舉行。 取自中新網

【文．宋秉忠】

3月4日，首屆海峽兩岸青少年工業機器人競賽在福州舉行，沒想到，陸委會諮詢委員日前卻警告，台灣學生赴中參加兩岸工業機器人競賽，創意被中方剽竊的風險極高，建議主管機關和學生應該提醒學生參加的風險。有名嘴在臉書以「井蛙」形容該名陸委會諮委，引起網路熱議。

名嘴指出，「兩岸青少年工業機器人」競賽大陸主辧方是福州大學，在《USNews2023》的世界大學排行是531，台灣的中國醫藥大學是507名，新竹交通大學排579名。交大在台灣和台大、清大經常被相提並論，即使台大、清大派隊參加，大陸主辦方抄襲、剽竊的動機也不會太強，這種指控實在蠻扯的。

取自中新網
取自中新網

名嘴提醒，台灣的工業機器人協會也是主辦者，這樣的指控，是說台灣的這個協會串通大陸來偷台灣的創意、專利嗎？這個紅帽子扣得有點大。

取自中新網
取自中新網

名嘴臉書貼文一出，立即引起廣泛討論，討論度高居Quickseek快析輿情資料庫今(3)日「兩岸政治」熱門新聞的第二位；網友留言有：「這個黨造假抹黑對岸已經不是一天兩天的事了」、「我們民進黨好怕好怕 好怕好怕好怕共產黨」、「大陸都很爛？我們台灣學生都比對岸優秀？」、「某兩岸學生競賽獎項，還要給台灣學生保障名額，對岸氣到留言罵人說冠軍都是內定給台灣」等。

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