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新官上任第一把火！人行新行長潘功勝救市 下調房貸利率、自備款比率

聯合新聞網／ 獨家報導
圖為潘功勝7月9日以人行黨組書記、國家外匯管局長身份，與到訪的美國財長葉倫會面。 取材中國人民銀行官網
圖為潘功勝7月9日以人行黨組書記、國家外匯管局長身份，與到訪的美國財長葉倫會面。 取材中國人民銀行官網

【文．陸懷恩】

本月初，中國人民銀行新任行長潘功勝在2023年下半年工作會議上，首次作出重大政策宣示，表明要引導個人住房貸款利率和自備款比率下調，更受矚目的是，他提出，要指導商業銀行有序調整現有房貸款利率。新官上任燒出第一把火，「救房市」有望祭出大招，以此救經濟。

人行官網消息顯示，人行與國家外匯管理局8月1日召開2023年下半年工作會議，潘功勝以中國人民銀行黨委書記、行長，國家外匯管理局黨組書記、局長身分出席會議，並講話。這是潘功勝7月1日成為人行黨組書記、25日由人大常委會通過出任人行行長後，首次在人行的重大會議上亮相。

關於下半年工作，會議共提6方面議題，但大陸官媒都著重在潘功勝關於「支持房地產市場平穩健康發展」談話部分。他說，要保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障住房建設等金融支持力度。「因城施策」，精準實施差別化住房信貸政策，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，指導商業銀行有序調整存量個人住房貸款利率。

疫情結束後大陸原本看好經濟復甦，今年首季GDP成長4.5%，雖優於預期，但第二季GDP成長6.3%卻遠遜預期。為刺激消費成長，擴大投資力度，二季末官方「做多」房市的訊號已出現。據統計，7月大陸重點城市首購平均房貸利率降至3.9%，較2021年高點下調逾150個基點，已大幅降低民眾的購屋成本。

會議還提到，要落實好「金融16條」，延長保交樓貸款支持計畫實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。值得注意的是，這是人行第二次表態存量個人住房貸款（銀行已發放房貸）利率調整。

第一次是人行貨幣政策司長鄒瀾在上月14日國新辦的記者會上表示，儘管貸款市場報價利率（LPR）下降，但仍處於相當高水平，因此要按市場化、法治化原則，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合約約定，或新發放貸款置換原來的存量貸款。

上海《第一財經》引述中指研究院指數事業部總經理曹晶晶表示，下調房貸利率和降首付（自備款），是降低民眾購房門檻和購房成本的重要舉措。顯然，做多的氛圍很強烈。

曾在英國劍橋大學進行博士後研究的潘功勝，過去10年一直是人行副行長，是經驗豐富的技術官員，可與國外官員合作順暢，這也讓他獲得習近平重用。堪稱貨幣專家的潘功勝上台後，與到訪的美國財長葉倫會面，知情人士說，主要就是討論貨幣及匯率管理問題。

長期以來，美國財政部一直批評中國匯率操作不透明，官員們也不斷尋求更多有關北京管理匯率的訊息，分析師估計，潘功勝將採取干預色彩更濃的措施，在短期內減緩人民幣貶值。

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