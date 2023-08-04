河北涿州全城滅頂…水退仍需1個月

【文．邢雲】

從7月29日起，大陸京津冀地區受「杜蘇芮」颱風環流影響，持續遭到暴雨襲擊，其中，位在北京西南、保定市代管的涿州市成為重災區，整個城市幾乎被滅頂，水位高至道路交通標誌，最高水位12米，災民四處求救；為分洪洩水，河北近日陸續啟用7處蓄滯洪區，但官方表示，預估蓄滯洪區退水還需1個月左右時間。

大陸北方自上月底起暴雨不斷，3天內發出7次紅色預警，其中北京地區最大累計降雨量近1000毫米，超過2012年造成79人死亡的「721雨災」，目前已致10數人遇難。河北房山、門頭溝、涿州、邢台同樣遭雨彈狂襲，近3天降雨量等於2年總雨量。

《新華社》引述河北省應急管理廳消息指出，河北陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方米。迄今河北轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。從上月27日到8月2日止，河北強降雨持續近144個小時，全省降雨折合水量275億立方米，等於河北全省大中型水庫總庫容的2倍多。

即使在涿州市區，也處處積水。 轉引騰訊

河北水利廳副廳長李娜表示，涿州降雨量非常大，全市平均降雨量398毫米，涿州有多條河流匯入。北拒馬河上游來水最大洪峰達每秒4500立方米，北京房山區琉璃河和小清河的來水也超過每秒3000立方米。多股水在涿州匯入極大影響當地的防洪，可用「水漫涿州」來形容，預測後期還有3到4億立方米的水要過境涿州。

《澎拜新聞》前往涿州重災區，探視被洪水圍成「孤島」的這座小鎮，從發出的視頻可見城鎮西邊受災更嚴重。目前當地水電尚未恢復，大量群眾等救援，補給物資嚴重緊缺，軍方開始空投物資到當地救援。

蔡總統在推特發文，對災區慰問。 轉引蔡總統推特

現場也見到仍有部分村民被困，涿州市桃園區大馬村村民胡女士昨告訴《海報新聞》說，目前全村被淹，他們已被困在家16小時，家中被困6人中有3個剛上幼稚園的孩子和2個老人。現在村內仍下暴雨，積水已淹到二樓，被困人員只能跑到屋頂躲避。

河北省防汛抗旱指揮部負責人稱，本輪降雨過程尚未結束，局部地區仍有強降雨發生，水庫下泄流量仍處高位，行洪滯洪還在繼續，防汛形勢仍然嚴峻。

圖為8月2日涿州民眾，乘坐在鏟車上等待轉移。 中新社

對大陸北方普降暴雨致災，總統蔡英文8月1日透過推特以「簡體字」表達關心慰問，蔡總統說，「中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，我要表達關心與慰問。……期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。」

該文貼出後，不少網友以簡體字留言按讚，「作為原中國人，表示感謝，還特意用的簡體中文字」、「謝謝，希望我以後能有機會去台灣旅遊」、「雖然是場面話，但好歹是句人話，點讚了，以後會說就多說點」。