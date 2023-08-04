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外媒曝光 台灣2024「無人機戰略路線」3200架上陣

聯合新聞網／ 獨家報導
台灣的無人機的發展，已經有一定程度的規模。 記者楊俊斌攝
台灣的無人機的發展，已經有一定程度的規模。 記者楊俊斌攝

【文．楊俊斌】

美國軍事媒體報導，台灣正試圖透過擴大2項國防計劃，發展無人機蜂群（Drone Swarm）技術，加快發展和生產軍用無人機和對應措施。分別是著重於進攻用的「無人機國家隊」和防禦與反制用的「無人機防禦國家隊」。

台灣最快能夠在今年底開始部署「軟殺」（Soft-Kill）反制措施，推測為傳輸訊號干擾、干擾GNSS（全球衛星定位系統）以及無線電蓋台等技術。

據軍事媒體《防務新聞》（Defense News）報導，在過去1年內，台灣的防空識別區遭到解放軍無人機侵入。解放軍去年9月開始在該區域內飛行無人機，未來解放軍可能在2年內更加頻繁進行無人機飛行任務，並伴隨有人駕駛的飛機。

台灣的國防官員指出，國家的無人機能力尚未充分發展。台北方面試圖通過建立2個國家級無人機計劃來填補這一差距，分別專注於攻、防。

台灣製造的「無人機國家隊」專注於建立和生產多種軍用無人機，已有9家民間企業參與該計劃。另外「無人機防禦國家隊」台灣創未來科技股份有限公司「Tron Future」執行長王毓駒告訴《防務新聞》則專注於對抗無人機系統，而他們是唯一的承包商。

在今年2月份於阿拉伯聯合大公國舉行的IDEX武器展上，創未來科技表示由於需求增加，該公司的目標是在2023年生產100套反無人機雷達。

該公司高層表示，另外3家私營公司獲得資格成為Tron Future的分包商，為其提供反無人機設備進行系統集成，並且該製造商還向「無人機防禦國家隊」提供雷達、干擾器和感測器以進行自主組裝。

據路透社報導，台灣最終希望在2024年6月之前，匯集大約3200架不同型號的軍用無人機。

王毓駒表示：「台灣正準備在未來2年內擁有全球範圍最全面的無人機防禦能力，涵蓋所有主要軍事和民用基礎設施。這是一場技術競賽，因此要求不斷提升。」

「對無人機蜂群的軟殺（Soft-Kill）反制措施將於今年在台灣開始部署，而自主群集的硬殺（Hard-Kill）反制措施目前正在研發中。」

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