跨洋攻擊！美國研究新化合物擴大飛彈射程 威攝中國

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聯合新聞網／ 獨家報導
美國戰斧飛彈。 取自FAS美國科學家聯盟網站
美國戰斧飛彈。 取自FAS美國科學家聯盟網站

【文．楊俊斌】

美國軍方有意重新改造飛彈和火箭燃料的化合物成份，提高前線軍火的射程，並在太平洋地區取得優勢，讓美軍得以在距離中國更遠的地區執行軍事任務。

美國國防部和國會正考慮進行翻新改良，利用更強力的推進劑和更輕的彈頭，用以延長部分現有武器射程範圍可以增加到達20%。

美國聯邦參議院透露一項法案內容，將撥款至少1300萬美元，規劃、擴大和生產用來推進飛彈的化合物，或更換彈頭中的爆炸性物質。

中國將美國在太平洋地區視為威脅，因此加強了本身的軍事存在因應。

資深的美國國防部官員表示，加州一處政府實驗室在1980年代開發的CL-20，是目前列入考慮的化合物中討論度最高的之一。

美國國會對2021年發表的一項研究深感興趣，這項研究顯示，將火箭裝填CL-20火藥燃料，如果再再加上其他改良可望飛彈及火藥延長射程約20%。

一般來說，要讓砲彈或飛彈的威力和射程增加，除了減低飛彈的重量，增加火藥的能量也是一種方式，射程愈遠對自己的攻擊自然愈有利，也有助於保護自己的士兵，比較白話的形容，我可以打得你，但你卻看不到和打不到我。

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